Padrón premia el trabajo y esfuerzo de ocho vecinas por el 8M

El Concello de Padrón ha dado el pistoletazo de salida a los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer con la presentación de las Rumorosas 2026, una iniciativa conjunta con el Centro de Información á Muller Terras de Iria que busca reconocer la trayectoria de ocho mujeres que, con su esfuerzo diario y excelencia profesional y humana, han sido clave en el motor social y económico local.

El proyecto ensalza perfiles diversos que abarcan desde el comercio centenario y el compromiso social, hasta la vanguardia de la investigación científica y el deporte.

Una de las homenajeadas es Lola Paz, profesora de primaria que dedicó 38 años de su vida a educar con el corazón. Amparo Costa es otra de ellas, una de las primeras mujeres en integrarse en la Picusa, a la que dedicó más de cuatro décadas de compromiso y constancia. Por otro lado, Anabel Rivas, catedrática de Latín y Griego, es reconocida por su labor formando apasionadamente a jóvenes alumnos por más de 40 años, el mismo tiempo que Carmen Osorio lleva regentando la Tienda Mundial, siempre con una sonrisa.

Noticias relacionadas

La joven Catalina Pereira representa la fuerza de la nueva generación de niñas futbolistas que pueden alcanzar lo que se propongan. María Teresa López mantiene viva la histórica Joyería Escotti, Verónica Blanco destaca por su labor como bióloga e investigadora en biotecnología en la USC y Eneida León lleva más de una década ayudando a personas a manterse saludable como trabajadora del SAF y entrenadora personal. El acto de homenaje será el domingo 8 de marzo a las 18.30h en el Auditorio de Padrón.