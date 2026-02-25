Buscan a un hombre de 63 años desaparecido en Padrón: abandonó su coche y no toma la medicación

Un dispositivo de emergencias busca en estos momentos a un hombre de 63 años desaparecido en Padrón. Se trata de un varón con trastorno bipolar que esta mañana abandonó su domicilio en su propio coche y que, según ha podido saber este diario, no toma la medicación que tiene prescrita. Se teme por su vida.

El vehículo del hombre apareció abandonado en la carretera que une Pontecesures con A Estrada, en el lugar de Confurco, en una zona de monte perteneciente al término municipal de Padrón. Dentro del coche se localizó su teléfono móvil. En el lugar se encuentran ya familiares y amigos del hombre desaparecido.

Vehículos del GES de Padrón en una imagen de archivo / G.P.

En el operativo de búsqueda, que se desorrolla en el entorno de Castro Valente, participan Guardia Civil, Policía Local de Padrón y Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Padrón.