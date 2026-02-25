Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros

Si a alguno de los antiguos tratantes de ganado del siglo pasado le dijesen que un ternero iba a valer más de medio millón de pesetas, posiblemente no lo creyese. Pero esa es la realidad en la que está actualmente el mercado de la carne de calidad, como se acaba de comprobar en la Central Agropecuaria de Galicia Abanca, en Silleda.

La susbasta del martes pasará a la historia por vender el ejemplar de tenero de carne más caro de la lonja agropecuaria, por el que se pagaron nada menos que 3.246 euros.

Se trata de un ternero mestizo, con etiqueta de Ternera Gallega, criado en una explotación del municipio de Touro. Nacido en marzo del año pasado y a punto de cumplir un año, el animal fue adquirido por el operador Alberto Rielo, de Lalín.

El precio que pagó por este ternero supera los 3.143 euros que hasta ahora marcaban el récord histórico de Silleda para estos animales, una venta que se materializó precisamente hace un par de semanas, lo que confirma el buen momento que vive la llamada carne premium.

Reses en el mercado de Silleda / Cedida

Más de 1.500 reses vendidas

La subasta de este martes, además de la anécdota del tenero récord, logró vender 1.537 reses de las 1.580 que entraron en la central de Silleda, lo que arrojó una cifra de negocio de 1,69 millones de euros.

El vacuno mayor sigue siendo el gran protagonista del mercado, con una media de 2.400 euros por cabeza y un volumen total de más de 600.000 euros. En esta categoría se adjudicaron además cuatro ejemplares de Vaca e Boi de Galicia por una media de 1.685.

Las ventas de terneros de recría superaron los 518.300 euros, y el valor promedio de cada ejemplar es de 563.

En los terneros de carne la media es muy superior, de 1.798 euros, con una facturación de 422.528 euros. Los 132 pasteros adjudicados generaron 155.278 euros en ventas, a una media de 1.176.