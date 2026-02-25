Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La popular Oliva Agra reclama bomberos y un nuevo PXOM para Ames

Recuerda que el municipio está en crecimiento y necesita presupuestos cada año

También exige reforzar el apoyo al comercio, fomentar el empleo y arreglo de aceras

Concejales del PP de Ames, con su portavoz Oliva Agra, segunda por la derecha / PP

El PP de Ames denuncia que los presupuestos municipales presentados por el gobierno local no incorporan ninguna de las aportaciones formuladas por el principal grupo de la oposición, a pesar de ser propuestas «responsables, argumentadas y económicamente viables», según su líder Oliva Agra, quien calificó en el pleno la situación como una clara «falta de ambición política».

A su juicio, «un Ayuntamiento que crece en población, en necesidades de servicios y en complejidad administrativa no puede permitirse gobernar con presupuestos de otro año y de otro contexto económico», señaló. Según el PP, el gobierno municipal no solo no corrigió esta situación, sino que presenta unos presupuestos que suponen un retroceso y evidencian la ausencia de un proyecto actualizado para Ames.

Además, critican la actitud del alcalde, centrado en atacar a la oposición sin asumir que no cuenta con mayoría y que debe dialogar con los distintos grupos para sacar adelante las cuentas.

Impulso urbanístico

Entre las propuestas ignoradas figuran una planificación urbanística seria mediante el impulso de un nuevo Plan Xeral, el refuerzo del apoyo al comercio local, medidas para fomentar el empleo, la creación de un parque de bomberos propio ante la falta de avances en el parque comarcal, una partida específica para el arreglo de aceras y la instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos con una ordenanza que regule su uso.

En el campo económico, el PP considera insuficiente el incremento destinado a los bonos consumo y alerta por la deuda.

