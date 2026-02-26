Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALANCE

As actividades do Ames Cultural 2025 xuntaron máis de sete mil persoas

Este ano haberá unha programación estable, con teatro, danza, cine e un ciclo de monólogos

O alcalde, Blas García, presidiu o pleno do Concello Sectorial da Cultura.

O alcalde, Blas García, presidiu o pleno do Concello Sectorial da Cultura. / Cedida

Redacción

Ames

O pleno do Consello Sectorial da Cultura de Ames fixo balance da programación do Ames Cultural 2025, que xuntou máis de 7.000 persoas en todas as actividades.

A programación de artes escénicas sumou 2.364 persoas en 18 espectáculos. A venda de entradas xerou 7.880 euros, e o Agadic aportou 30.243 €, mentres que os cachés dos artistas ascenderon a un total de 61.532 euros.

Ciclo de monólogos en Ames.

Ciclo de monólogos en Ames. / Cedida

O Abril de Cine rexistrou unha asistencia de 235 persoas; o Cine de Outono acolleu 189 espectadores; e o ciclo de monólogos reuniu 563 asistentes. Pola súa banda, os festivais Abanea, Ames Jazz, Millarock, Festimax e Cinema miúdo rexistraron máis de 3.600 persoas.

Hai que engadir os Seráns de Ames, as Noites en Vela e o Día de Galicia, os cales non tiveron contabilización de público asistente.

A concellería de Cultura organizou ademais tres festividades estacionais co apoio doutros departamentos municipais e organizacións locais: o Entroido, o Nadal e o Ames en Festas. Esta última encadeou os festexos da Madalena e da Peregrina, que congregaron máis de 20.000 persoas.

Festas da Madalena de Milladoiro, en Ames.

Festas da Madalena de Milladoiro, en Ames. / Cedida

Paralelamente, o Concello, a través das bibliotecas, desenvolveu un programa estable de actividades culturais nas que participaron máis de 2.500 persoas, e a Escola Municipal de Música contou con 186 alumnos e alumnas.

O pleno tamén fixo un avance da programación para 2026, e confirmou unha programación estable de teatro e danza. Manteranse os ciclos de cine (abril e outono) e o de monólogos, así como os festivais dos últimos anos. n

