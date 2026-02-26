BALANCE
As actividades do Ames Cultural 2025 xuntaron máis de sete mil persoas
Este ano haberá unha programación estable, con teatro, danza, cine e un ciclo de monólogos
Redacción
O pleno do Consello Sectorial da Cultura de Ames fixo balance da programación do Ames Cultural 2025, que xuntou máis de 7.000 persoas en todas as actividades.
A programación de artes escénicas sumou 2.364 persoas en 18 espectáculos. A venda de entradas xerou 7.880 euros, e o Agadic aportou 30.243 €, mentres que os cachés dos artistas ascenderon a un total de 61.532 euros.
O Abril de Cine rexistrou unha asistencia de 235 persoas; o Cine de Outono acolleu 189 espectadores; e o ciclo de monólogos reuniu 563 asistentes. Pola súa banda, os festivais Abanea, Ames Jazz, Millarock, Festimax e Cinema miúdo rexistraron máis de 3.600 persoas.
Hai que engadir os Seráns de Ames, as Noites en Vela e o Día de Galicia, os cales non tiveron contabilización de público asistente.
A concellería de Cultura organizou ademais tres festividades estacionais co apoio doutros departamentos municipais e organizacións locais: o Entroido, o Nadal e o Ames en Festas. Esta última encadeou os festexos da Madalena e da Peregrina, que congregaron máis de 20.000 persoas.
Paralelamente, o Concello, a través das bibliotecas, desenvolveu un programa estable de actividades culturais nas que participaron máis de 2.500 persoas, e a Escola Municipal de Música contou con 186 alumnos e alumnas.
O pleno tamén fixo un avance da programación para 2026, e confirmou unha programación estable de teatro e danza. Manteranse os ciclos de cine (abril e outono) e o de monólogos, así como os festivais dos últimos anos. n
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez
- Encuentran al hombre de 63 años que había desaparecido en Padrón
- Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago