A Baña quere transformar en fogares locais municipais que están en desuso
O Concello solicitou adherirse a un programa que permitiría financiar as obras de rehabilitación ata o 95%
Redacción
O Concello da Baña vén de activar un servizo municipal específico de asesoramento en materia de vivenda co obxectivo de facilitar á veciñanza o acceso ás axudas públicas para a rehabilitación de inmobles e a mellora da eficiencia enerxética.
Esta medida enmárcase na estratexia do Goberno local para converter a política de vivenda nun eixo prioritario de fixación de poboación e dinamización do municipio.
O alcalde, José Antonio Pereira, explicou que a iniciativa "responde á vontade de que ningún veciño quede sen axuda para mellorar a súa casa e que o Concello recupere patrimonio para atraer novos residentes".
A través do departamento de Emprego e Desenvolvemento Local, o Concello ofrece asesoramento técnico individualizado para a tramitación de dúas liñas clave da Xunta: o programa VI435E, destinado á rehabilitación de infravivendas, co fin de garantir fogares dignos e seguros ás persoas con menos recursos; e o programa MT402A, centrado na corrección de impactos paisaxísticos e na mellora da eficiencia enerxética, contribuíndo á redución do consumo eléctrico e á sustentabilidade das vivendas.
“Non imos permitir que a complexidade administrativa free oportunidades para a nosa xente. Este Goberno local está ao carón da veciñanza, acompañándoa en cada trámite para garantir que as axudas se transformen en melloras reais nas vivendas da Baña”, destacou o alcalde.
José Antonio Pereira enmarcou esta iniciativa dentro dun plan estratéxico máis amplo orientado a revitalizar o municipio, atraer novos residentes e converter a política de vivenda nun instrumento eficaz para encher de vida o concello.
Esta acción complétase coa solicitude presentada polo Concello ao abeiro do programa VI422F, que permitiría rehabilitar edificios municipais en desuso cun financiamento de ata o 95% para convertelos en vivendas.
“Cada vivenda que rehabilitamos é unha oportunidade real para favorecer o asentamento de novas familias”, subliñou o alcalde, quen incidiu en que este esforzo permite garantir a viabilidade económica do municipio, dinamizar a vida social e reforzar a prestación de servizos públicos.
O obxectivo é transformar inmobles municipais en desuso en fogares que xeren actividade, atraian poboación e contribúan a frear o envellecemento demográfico.
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez
- Encuentran al hombre de 63 años que había desaparecido en Padrón
- Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago