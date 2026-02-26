TRÁFICO
Sin carné, borracho y con una orden de detención: el historial de un conductor que se salió de la vía en Zas
A los antecedentes previos, la Guardia Civil le imputa otros dos delitos contra la seguridad vial
La Guardia Civil, a través de efectivos del Destacamento de Tráfico de Corcubión, ha procedido a la investigación de un conductor como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial en Baio (Zas). La actuación se desencadenó tras tener conocimiento de una salida de vía en el punto kilométrico 3,200 de la carretera provincial DP-4001.
Tasas constitutivas de delito
La patrulla de servicio observó que el conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Acto seguido, y una vez realizadas las pruebas de detección legalmente establecidas, el individuo arrojó tasas constitutivas de delito. En consecuencia, se procedió a su investigación y a la inmediata instrucción de diligencias.
De forma paralela, y en el marco de la investigación, comprobaron que al implicado le constaba en vigor una suspensión temporal del permiso de conducción, acordada previamente por la Sección de lo Penal número 2 de Santiago. Por tal motivo, se le imputó un segundo delito contra la seguridad vial por conducir con pérdida de vigencia judicial del permiso.
Orden de búsqueda
Asimismo, durante el proceso de identificación, se verificó que el individuo se encontraba en requisitoria judicial, figurándole una orden de búsqueda, detención y personación por delitos previos contra la seguridad del tráfico emitida por la Sección Civil y de Instrucción número 2 de Carballo.
Finalmente, y ante tales hechos, el investigado fue detenido en virtud de dicha requisitoria y puesto a disposición de la Sección de guardia de Corcubión.
