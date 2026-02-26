Cientos de kilos de lacón y música de Los Satélites: la fiesta a 30 minutos de Santiago para bailar y repetir plato

El calendario de fiestas gallegas calienta motores para el verano. A falta de unos meses de empezar el ritmo frenético del periodo estival, ya hay algunos pueblos en los que los más fiesteros pueden empezar a abrir boca.

La XXX Fiesta da Arribada de este 28 de febrero en Baiona, es un ejemplo, así como la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, caracterizada por la degustación de este plato tan tradicional. Quienes se quedaran sin él la pasada semana tendrán una nueva oportunidad el próximo 7 y 8 de marzo en Ordes, que acogerá un fin de semana lleno de comida y espectáculos.

El motivo no será otro que la celebración de la XXVII Festa do Lacón con Grelos de Mesón do Vento, que colmará de este manjar al público asistente. A solo media hora de Santiago de Compostela, este festejo popular de Galicia contará con todos los ingredientes para un sábado y un domingo legendarios, como la actuación de la orquesta Los Satélites y un banquete de esta receta gallega.

Así será la XXVII Festa do Lacón con Grelos de Ordes

La XXVII Festa do Lacón con Grelos de Mesón do Vento (Ordes) comenzará el sábado a las 10.00 horas en el recinto ferial, donde habrá una exposición de ganado y de maquinaria agrícola. A las 12.00 horas, será el momento de echar los primeros bailes con las melodías tradicionales del X Encontro Folclórico, que contará con la actuación de asociaciones culturales como las Pandereteiras de Ardevento.

El programa del festejo continuará con el pasacalles de Charanga BB+ y un espectáculo ecuestre ya por la tarde. A las 18.00 horas, Leti da Taberna interpretará el monólogo Jastac Japi Jolidais, que subirá el ánimo del público con sus ingeniosas historias.

La primera jornada de esta celebración tradicional gallega culminará a las 19.00 horas con un nuevo pasacalles. Su música y bailes clausurarán el recinto ferial hasta la mañana siguiente, cuando habrá nuevas exhibiciones y un show de Leira Gaiteiros.

El punto fuerte del día será, eso sí, la esperada degustación del lacón con grelos. En ediciones anteriores del festejo, se llegaron a repartir más de 2.500 kilos de este plato entre los asistentes, que podrán disfrutar de este manjar en varios establecimientos de la zona.

Antes y después del banquete, también tendrán lugar distintas pruebas de andadura libre, serrada y chapeada, así como un concurso de potros jóvenes y una sesión vermú a cargo del Dúo Matices. Según indica el concello, "la diversión del público asistente" estará asegurada, asimismo, por la tarde, el momento en el que Ordes volverá a la infancia con una gincana de obstáculos y una carrera de burros.

Los Satélites, una orquesta emblemática de Galicia, pondrá el broche a la Festa do Lacón con Grelos de Ordes con un concierto a las 18.00 horas. Su música será la despedida perfecta para un fin de semana de baile y diversión, del que público se marchará, muy probablemente, con el estómago bien lleno.