Vuelven los 2000: el festival de reguetón antiguo que encenderá la noche cerca de Santiago

Si hay algo en lo que coincide la mayoría de la generación millennial es en que el mejor reguetón sonaba en los 2000. Las discotecas se llenaban entonces de temas como Gasolina o Dale Don Dale, al son de los que muchos pasaron algunas de sus mejores noches en la pista.

Cuando los nuevos artistas llegaron al altavoz, a más de uno se le llenó el pecho de nostalgia. Una que pretende disipar el mayor festival de reguetón antiguo y electrolatino de Galicia, que se celebrará este 3 de abril a tan solo una hora de Santiago.

Hablamos de Modo Perreo, que llega al IFEVI con la promesa de hacer "cantar y bailar" al público "como en los tiempos dorados del reguetón". El concierto contará con artistas emblemáticos del momento, como Kiko Rivera y Henry Méndez, que ofrecerán a los asistentes hasta ocho horas con los hits más emblemáticos de la época.

Así será Modo Perreo, el festival que revivirá el reguetón antiguo

El festival Modo Perreo comenzará a las 20.00 horas del 3 de abril —un viernes santo y, por lo tanto, festivo—, en el que la noche se hará infinita. Hasta las cuatro de la madrugada, el público podrá disfrutar con algunos de los temas icónicos de la música electrolatina de la mano de un cartel potente, que incluye nombres como el de Henry Méndez, Dasoul, el dúo K-Narias y Kiko Rivera, que afirmaba hace unos meses que las mejores fiestas están, precisamente, en Galicia.

Junto a los cabezas de cartel principales, este concierto de reguetón clásico contará con DJs como Unaiii, Planas y Anxo Silva, que incendiarán la noche desde detrás de los platos. Será una noche para recordar, en la que el Instituto Ferial de Vigo —que ya ha albergado otros importantes remember shows— retumbará al ritmo de himnos que han quedado grabados en la memoria de muchos y sobre los que el festival ha dado algunas pistas.

Aunque no ha compartido ninguna lista oficial de canciones, sí que ha habido alusiones en sus redes a temas como Pa' que retocen, Bandida o El tiburón. También es probable que suenen otros grandes hits de los 2000 como El mambo, Rayos de sol o Él no te da.

Las entradas para la primera y segunda sección de este espectáculo gallego de perreo ya están agotadas, pero aún quedan tiques para la tercera sección —a 21 euros— y para el backstage —a 35—. Pueden adquirirse en la web de Modo Perreo, que anunció en redes la celebración de su espectáculo el 11 de enero.

Se trata de la tercera edición del festival, que ya ha triunfado en lugares como en la Sala Pelícano y el Puerto de A Coruña. Los que no pudieron asistir en esas fechas tendrán ahora otra oportunidad con una "nueva ubicación y más flow aún", en la que los artistas estarán "dándolo todo" para viajar con su música al pasado.