SUCESO
Un operario es evacuado en helicóptero tras sufrir un corte mientras trabajaba en una granja de Melide
Un particular dio la voz de alertas al 112 Galicia
Un operario resultó herido de gravedad cuando estaba trabajando al lado de una granja en el lugar de Orois - Santa Cristina, en el municipio de Melide.
Fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital de Santiago por personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Según indicaron, el hombre sufrió un corte importante, que lo dejó herido de consideración.
Un particular dio la voz de alertar en torno a las 16.00 horas a los gestores de 112 Galicia. Hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia- 061, el helicóptero medicalizado con base en Santiago, así como agentes de la Guardia Civil, Policía Local y efectivos de Protección Civil de Melide.
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez
- Encuentran al hombre de 63 años que había desaparecido en Padrón
- Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago