Un operario es evacuado en helicóptero tras sufrir un corte mientras trabajaba en una granja de Melide

Un operario resultó herido de gravedad cuando estaba trabajando al lado de una granja en el lugar de Orois - Santa Cristina, en el municipio de Melide.

Fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital de Santiago por personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Según indicaron, el hombre sufrió un corte importante, que lo dejó herido de consideración.

Un particular dio la voz de alertar en torno a las 16.00 horas a los gestores de 112 Galicia. Hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia- 061, el helicóptero medicalizado con base en Santiago, así como agentes de la Guardia Civil, Policía Local y efectivos de Protección Civil de Melide.

