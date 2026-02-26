EDUCACIÓN
Profesorado e familias alertan de masificación nas aulas e "abandono" da diversidade na Costa da Morte
Preocupan as deficiencias dalgúns centros e as "faltas de respecto"
A Asemblea Aberta do Ensino Público da Costa da Morte puxo en común en Carballo as posturas de profesorado e familias, nunha xuntanza que reuníu representantes de numerosos centros educativos da zona, familias e representantes sindicais da CIG.
Entre as problemáticas que se puxeron sobre a mesa destacan os "ratios que impiden educar, xa que a masificación nas clases impide unha atención digna e prexudica o benestar emocional e académico do alumnado"; o "abandono da diversidade" debido á carencia de persoal de apoio (PT, AL, orientación), "unha queixa unánime que deixa sen recursos aos nenos e nenas que máis o necesitan", afirma Alberto Liñares, coordinador da asemblea.
Sobrecarga burocrática
Na xuntanza denunciáronse tamén "as graves deficiencias nas instalacións de diversos centros, especialmente no IES Fernando Blanco de Cee, IES Eduardo Pondal de Ponteceso ou o CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños", así como "a sobrecarga burocrática que sofre o profesorado, o que impide adicar menos tempo ao importante, que é impartir unha docencia de calidade", subliña.
Preocupa tamén a "perda de autoridade do profesorado". Aseguran que "cada vez son máis comúns as faltas de respecto cara a figura dos docentes".
Construír solucións
A través destas asembleas constituídas en toda Galicia buscan crear un espazo onde se poida tecer rede e construír solucións. Para iso queren sumar máis xente, priorizar as liñas de actuación segundo as necesidades urxentes detectadas polo profesorado, elaborar unha guía para realizar exposicións nos centros sobre dereitos laborais e a importancia da loita docente, e institucionalizar reunións entre o profesorado e as ANPAs para informar sobre a situación de persoal e a atención á diversidade en cada centro.
Dende a organización subliñan que este movemento, inspirado na horizontalidade das asembleas de base de Vigo, busca que as familias entendan que son o motor do cambio.
"O compromiso das familias é vital; son as máis afectadas por esta situación e a súa voz é a que máis peso ten para que a consellería cambie o seu xeito de actuar", conclúen.
