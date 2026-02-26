Profesores de Madrid avalían prácticas educativas en Ordes

O director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, recibiu a un grupo de mestres do CEIP República del Paraguay de Madrid no Colexio de Campomaior (Ordes), ao que acudiron para coñecer o funcionamento do sistema educativo galego. Esta é unha iniciativa do programa Observa_Acción, que promove o desenvolvemento das competencias docentes mediante a observación de prácticas educativas e o intercambio de experiencias.

Os docentes estarán no centro ordense durante dúas xornadas para observar o traballo diario nas aulas. Ademais, terán a oportunidade de afondar no observado da man dos profesores do CEIP de Campomaior, creando así redes de aprendizaxe profesional.

Á súa vez, os mestres galegos poderán viaxar a Madrid para realizar a súa experiencia neste programa do 4 ao 6 de marzo.

Noticias relacionadas

Observa_Acción desenvólvese en dúas fases: unha primeira no propio centro e con outros colexios galegos e, no segundo ano de participación no programa, con centros educativos doutras comunidades e de países socios a nivel internacional. A iniciativa forma parte de Galemundo, o programa de internacionalización do ensino da Xunta, que permite que máis de 8.300 alumnos e docentes realicen estadías en diferentes países este curso co apoio do Goberno galego.