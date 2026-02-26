Teo cede dos parcelas a la Xunta para construir viviendas públicas

El Concello de Teo aprobó inicialmente en el pleno de febrero la cesión a la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia de dos parcelas situadas en la parroquia de Lucí, en la rúa da Lagoa, para la construcción de viviendas de promoción pública. En el pleno de marzo se prevé la aprobación definitiva de la concesión.

Los terrenos tienen una superficie de 3.895 y 2.304 metros cuadrados, que según el planeamiento municipal está destinada a la construcción de vivienda plurifamiliar y que forma parte del Patrimonio Municipal de Solo creado por el Concello a través del acuerdo de octubre de 2008.

Una vez aprobada la propuesta en pleno, deberá someterse el expediente a información pública por el plazo de veinte días mediante su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que las personas interesadas puedan presentar las alegaciones que consideren.

En caso de que no hubiera ninguna alegación, el acuerdo deberá llevarse de nuevo a pleno para su aprobación definitiva y, posteriormente, publicarse el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de A Coruña.

Estas dos parcelas se suman a la cedida en el año 2025 y que está situada en la calle Cernadelo, en el lugar de As Galanas, en la parroquia de Calo. Se trata de un terreno con una superficie de 1.985,10 metros cuadrados, donde se construirán las futuras viviendas de promoción pública.

Además, en el pleno se debatió la aprobación de la modificación puntual nº1 del PXOM, que permitirá dotar a la zona urbana de Reborido de servicios y actividades comerciales que responden a una demanda real, así como la aprobación de una declaración institucional por el 8-M.