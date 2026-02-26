Belén do Campo anima desde Tordoia a los concellos a pedir las ayudas del Plan Camiña Rural
La nueva convocatoria, cuyo plazo está abierto hasta el 5 de marzo, repartirá cerca de 19 millones de euros
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, animó en Tordoia a los concellos coruñeses a presentar sus solicitudes de ayudas del Plan Camiña Rural, cuya nueva convocatoria 26-27 tiene el plazo abierto hasta el próximo jueves, 5 de marzo, y está dotada con cerca de 19 millones de euros.
Do Campo comprobó este jueves las obras de mejora de caminos realizadas en los accesos a Andoio, Lestido y Castaño, acompañada por el alcalde Antonio Pereiro.
Destacó que en la última convocatoria recibieron aportaciones 86 ayuntamientos de la provincia de A Coruña por un importe de más de 2,8 millones de euros. De estos, siete pertenecen a la comarca de Ordes (Frades, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo, Cerceda y Mesía),los cuales se repartieron un importe total de 512.000 euros.
Cada ayuntamiento puede presentar un máximo de dos proyectos, y cada uno de ellos podrá comprender un máximo de tres actuaciones. Belén do Campo destacó la importancia de esta medida, ya que los caminos rurales «vertebran el territorio y son claves en la dinamización social y económica de nuestro campo».
