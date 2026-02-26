XUNTANZA
Turismo estuda como ordenar as visitas ao faro de Fisterra
A vila será punto final de dúas grandes rutas ciclistas europeas
O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o alcalde de Fisterra, Luis Insua, avaliaron a estratexia e as iniciativas turísticas a desenvolver para aproveitar todo o potencial do concello.
Entre outras cuestións analizaron a crecente importancia do Camiño de Fisterra Muxía, para o que a Xunta vén de monitorizar a ruta a través de sensores que miden o fluxo de peregrinos desde a capital de Galicia ata algún destes dous puntos da costa coruñesa, unha medida que, indicaron, está a favorecer a planificación do destino.
Repasaron, ademais, entre outros asuntos os estudos encargados para ordenar as visitas a recursos como o faro de Fisterra ou a oportunidade de que a vila sexa punto final de dúas grandes rutas ciclistas europeas: Eurovelo 1 e Eurovelo 3, das que a Xunta vén de rematar a súa sinalización.
