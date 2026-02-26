Padrón celebrará las Xornadas da Lamprea con actividades divulgativas, rutas y menús especiales
La cita tendrá lugar los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de marzo y el tradicional pescado se podrá probar en O Alpendre, Chef Rivera, Casa Farrucán, O Secreto, Taberna A Filoxera y Restaurante A Casa dos Martínez
El pescado volverá a llenar los platos en Padrón para celebrar las 12ª Xornadas Gastronómicas da Lamprea, que tendrán lugar los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de marzo con un programa que combina actividades divulgativas, rutas interpretativas y experiencias inmersivas pensadas mayoritariamente para el público familiar. En paralelo, seis establecimientos locales ofrecerán menús especiales.
Las jornadas comenzarán el viernes 13 con la actividad didáctica “Descubriendo el fósil viviente de Padrón: la lamprea”, que se desarrollará en las escuelas unitarias del municipio con el fin de acercar a las nuevas generaciones el conocimiento de este organismo ancestral y su relevancia histórica y ambiental. Dicha propuesta también se desarrollará el lunes 16.
El sábado 14 de marzo a las 9.00 h se realizará la tradicional Ruta de las Pesqueiras, un recorrido lineal de 12 kilómetros junto al río Ulla, de dificultad media y dirigido a personas aficionadas al senderismo y al patrimonio fluvial. Esa misma tarde, a las 16.30 h, en Herbón se celebrará el Baño de naturaleza – Experiencia inmersiva sobre la lamprea, una actividad familiar que combina mindfulness, paseo guiado por el entorno del convento y las pesqueiras, y un taller creativo con arcilla.
El domingo 15, a las 10.30 h, tendrá lugar una Ruta interpretativa de la lamprea con mindfulness, centrada en su dimensión natural y cultural. La programación continuará el viernes 20 con ¿A qué sabe Padrón?, una experiencia sensorial para toda la familia en el Jardín Botánico, y el sábado 21 con A pie de río, un recorrido familiar de 5 km.
Las jornadas finalizarán el domingo 22 con Un viaje al origen, una actividad divulgativa para todos los públicos que conectará pasado, tradición e identidad en torno a la lamprea.
Propuestas gastronómicas en 6 establecimientos
Paralelamente, seis locales de Padrón se sumarán a la exaltación gastronómica: O Alpendre, Restaurante Chef Rivera, Casa Farrucán, Restaurante O Secreto, Taberna A Filoxera y Restaurante A Casa dos Martínez.
