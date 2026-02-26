El Concello de Ames y la Xunta de Galicia colaborarán en un proyecto de 'coliving'

El Concello de Ames y la Xunta de Galicia volvieron a evidenciar su buena sintonía institucional, pese a su distinto signo político, en la reunión que ayer mantuvieron el alcalde, Blas García, y el presidente gallego, Alfonso Rueda. El encuentro, el segundo que celebran en lo que va de mandato, sirvió también para hacer seguimiento de los asuntos abordados en septiembre de 2024.

Ambas administraciones apostarán de nuevo por la fórmula de cooperación ya aplicada para ejecutar las futuras viviendas de promoción pública previstas en O Milladoiro con el objetivo de impulsar en el municipio un nuevo proyecto de coliving, es decir, un modelo de vivienda compartida que combina espacios residenciales privados con áreas comunes.

Rueda y García acordaron que el Concello cederá las parcelas necesarias para ejecutar el proyecto y la Xunta desarrollará la actuación. Para concretar esta iniciativa, está prevista una reunión con la conselleira de Infraestruturas e Vivienda, María Martínez Allegue.

Para lo que todavía no hay un compromiso firme por parte del Gobierno autonómico es para la demandada ampliación del centro de salud de Bertamiráns, que desde hace ya tiempo se queda pequeño para dar respuesta a la demanda asistencial de una población que no deja de incrementarse.

No obstante, en el encuentro que mantuvieron en la Delegación de la Xunta en Pontevedra, Rueda y García sí coincidieron en la necesidad de analizar la ampliación del centro de salud. En este sentido, el regidor se comprometió a llevar al pleno municipal la cesión de los terrenos necesarios para posibilitar la actuación en caso de que la Xunta decida ejecutarla.

Además, el alcalde, que destacó la buena disposición de Rueda, pidió a la Xunta que incluya a Ames como ubicación para nuevos centros de día o residencias para personas mayores.

Repasaron los proyectos compartidos

Ambos mandatarios repasaron el estado de los proyectos que comparten ambas administraciones, como la ampliación de la EDAR de Sisalde, la puesta en marcha del Mercado Municipal de Ames, la construcción de vivienda de protección pública en O Milladoiro y el desarrollo del polígono empresarial de Bertamiráns.

Asimismo, el alcalde informó al presidente de que la urbanización de las parcelas de O Milladoiro donde se levantarán más de 200 viviendas avanza adecuadamente. Por lo que respecta al Mercado Municipal, confirmó que se está ultimando la adaptación del proyecto a la normativa europea, en tanto Rueda reiteró el compromiso de la Xunta de colaborar en su financiación.