AUDIENCIA DE PONTEVEDRA
Absuelven a cuatro acusados, uno de ellos de Touro, de delitos económicos
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Redacción
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra absuelve a cuatro acusados, vecinos de Santiago, Bilbao y Touro, de varios delitos relacionados con la administración desleal, falseamiento de cuentas anuales, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, imposición de acuerdos abusivos y estafa procesal.
La causa, procedente del Juzgado de Instrucción número 2 de Lalín, partió de una denuncia interpuesta por la mercantil Contratatas de Mobiliario Urbano S. L., adjudicataria en un procedimiento concursal de las participaciones sociales de entidad Ganadera del Piloño, S. L.
Sin acreditación
Durante el juicio, el Ministerio Fiscal solicitó la absolución de los sospechosos, argumentando que no se acreditó la existencia de los elementos típicos de los delitos imputados.
El tribunal, tras analizar los hechos, concluye que no existía uso indebido de las facultades de administración por parte de los acusados y que no se demostró la falsedad de las cuentas o la apropiación indebida de bienes.
Acuerdos no abusivos
Además, destaca que los acuerdos sociales cuestionados no eran abusivos y que la entidad denunciante carecía de legitimación para acusar, dado que los perjudicados eran otros socios.
Por lo tanto, dicta una sentencia absolutoria, la cual es recurrible ante el TSXG.
