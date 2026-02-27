Un acertante de la Bonoloto en Silleda gana más de 2 millones de euros

Un acertante de Silleda y otro que compró el boleto a través de Internet recibirán más de 2 millones de euros cada uno en el sorteo de la Bonoloto que se celebró en la noche del jueves, al haber sido los únicos acertantes en la primera categoría, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, han sido dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Silleda, situada en la calle Progreso número 55, y otro a través del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado. Recibirán cada uno, en total, un premio de 2.017.318,30 euros.

El sellado en la Administración de Loterías número 1 de Silleda es un boleto de dos apuestas semanal, según confirmó Gustavo Pousa, gerente junto con su esposa María Eugenia Capinel, del despacho de loterías. Por ello, añadió, "ao ser semanal o gañador non poderá cobralo ata o luns, porque aínda lle pode tocar outro premio", señaló.

"Este, por contía e a nivel individual, é o premio máis importante que repartimos, aínda que tamén demos un segundo premio da Lotería de Nadal, e primeiros premios dos sorteos dos xoves e o sábado", explicó.

"Agardo que quede no pobo"

A Gustavo le avisaron a las doce y media de la noche de que había repartido este importante premio "porque coas redes sociais as noticias voan", señaló. Ahora, "teño a esperanza de que os 2 millóns queden no pobo, aínda que pode ser calquera porque o martes houbo lonxa e por aquí pasa moita xente", explicó Gustavo. "O importante é dar premios, e para un pobo importante, pero pequeno, como é Silleda aínda máis", añadió.

La administración silledense abrió sus puertas en el año 1981 y Gustavo espera que estos dos millones sean un aliciente más para aumentar las ventas, aunque asegura que "agás nos sorteos de Nadal e Reis, que son os máis enraizados na cultura do Estado, ao longo do ano as vendas de lotería son bastante estables".

Combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 26 de febrero, ha estado formada por los números 4, 11, 19, 23, 26, 41. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.166.701,00 euros.

Cinco aciertos en Vedra

De segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) existen cinco boletos acertantes, que recibirán 38.167 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Callosa de Segura (Alicante); en la número 5 de Baza (Granada); en la número 11 de Avilés (Asturias); en la número 10 de Gandía (Valencia); y en el despacho receptor número 30.800 de Vedra (A Coruña).