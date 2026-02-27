Arzúa abre con un mercado la Festa do Queixo, y la de Os Botes ya tiene cartel
Habrá ocho productores del sector agroalimentario y dieciséis puestos de artesanía
La Diputación de A Coruña colabora un año más con la Festa do Queixo de Arzúa a través de la organización de iniciativas que despierten el interés de los visitantes. En primer lugar, hoy se abrirá el Mercado da Deputación, un espacio que reunirá a ocho productores del sector agroalimentario de la provincia, junto a dieciséis puestos de artesanía, con el objetivo de dar visibilidad al talento productor y artesano local y favorecer el comercio directo de productos de proximidad.
Además, con el apoyo del Gobierno coruñés, se desarrollarán dos showcookings protagonizados por reconocidos cocineros gallegos. El primero de ellos será impartido hoy por Diego Mato, mientras que el segundo, que tendrá lugar el próximo domingo, correrá a cargo de Iván Domínguez.
Cita musical para agosto
Por otra parte, se han dado a conocer los primeros artistas que formarán parte de la 43ª edición de la Festa dos Botes, que llenará Arzúa de música los días 7,8 y 9 de agosto.
De momento, forman el cartel 9Louro, una de las irrupciones más potentes del panorama musical gallego; Familia Caamagno, una de las bandas más consolidadas de la escena gallega; Bratzantifa, agrupación que ganó el concurso Novos Valores del Festigal en 2022; y Latexo Percusión Escola, que traerá a Arzúa ritmos de diversos rincones del mundo.
