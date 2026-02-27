O BNG amesán pide facilitarlle o aparcamento a traballadoras a domicilio
O grupo asegura que as empregadas "requiren desprazamentos frecuentes a distintos puntos do núcleo urbano", xa que adoitan facer intervencións con duración limitada
Os nacionalistas afirman que esta situación "derivou xa en sancións de tráfico"
O BNG de Ames demanda ao Concello medidas que faciliten que as traballoras que prestan servizos a domicilio poidan estacionar os seus vehículos. Respalda esta solicitude indicando que moitas destas empregadas teñen un horario itinerante, o que implica que adoitan facer intervencións cunha duración limitada e «requiren desprazamentos frecuentes a distintos puntos do núcleo urbano».
O Bloque explica que existe unha falta de prazas de estacionamento nesas áreas, e que isto motiva en numerosas ocasións «que estas profesionais deixen os seus vehículos en zonas de carga e descarga ou en espazos con restrición horaria, coa única finalidade de poder cumprir cos horarios e coas necesidades das persoas usuarias».
A agrupación asegura que a situación «derivou xa en sancións de tráfico, malia tratarse de servizos esenciais que deben desenvolverse con puntualidade e nos que non sempre é posible destinar tempo adicional á procura de estacionamento».
Como solución, propón «que a autorización sexa válida para estacionar, de forma excepcional e limitada no tempo, en zonas de carga e descarga ou, de existir nun futuro, con restrición horaria, sempre que non se interfira no seu uso principal e se use exclusivamente durante o período en que se estea a realizar o servizo». Os nacionalistas critican que no último pleno PP e PSOE se uniran para impedir que se votase a moción.
