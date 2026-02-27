FORMACIÓN
China, o coche do futuro e o cerebro: temas que abordará a Universidade Sénior en Cee
Participarán 65 persoas maiores de cincuenta anos
Sesenta e cinco maiores de 50 anos participarán en Cee na segunda edición do Programa de Democratización do Coñecemento da Universidade Sénior da Coruña, que comezará o luns, día 2 de marzo ás 17.00 horas, na casa da cultura.
As sesións desenvolveranse durante os meses de marzo e abril e están inscritos veciños e veciñas de Cee, Camariñas, Carnota, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Muxía.
O programa estrutúrase en tres módulos, compostos por sesións teóricas impartidas por profesorado da Universidade da Coruña. As actividades celebraranse dous días á semana, de 17.00 a 19.00 horas, e abordarán unha ampla variedade de temáticas de interese social, cultural, científico e sanitario.
Ao acto de inauguración asistirán a directora, Matilde García Sánchez, a adxunta a dirección da Universidade Sénior da UDC, Susana Iglesias Antelo, e a alcaldesa de Cee, Margarita Lamela Louzán.
Humanidades e Ciencias Sociais
No módulo de Humanidades e Ciencias Sociais abordarán os temas O xigante esperto: China, a gran descoñecida, a cargo do profesor Iván Nieto Cerdeiriña (2 de marzo); Arte de vangarda: manual de instrucións, con Fernando Agrasar Quiroga (3 de marzo); A xustiza penal en España: mitos e realidades, a cargo de Eva Mª Souto García e J. Antonio Ramos Vázquez (9 de marzo).
Terra e Tecnoloxía
E no módulo de Ciencias da Terra e Tecnoloxía o profesor Antonio J. Díaz Longueira impartirá a sesión A revolución dixital na xestión da auga (16 de marzo); Socorro Castro García dirixirá a clase O coche do futuro moverase con hidróxeno? (17 de marzo); e Elvira Santiago Gómez pechará o módulo con Lume. Análise social dos incendios forestais (23 de marzo).
Vida e Saúde
O ciclo completarase co módulo de Ciencias da Vida e da Saúde, da man do profesor Casto Rivadulla Fernández, coa sesión Cerebro: memoria, sono e rock and roll (7 abril); Esther Fernández Fernández coa clase Evolución ou extinción: eu decido (8 de marzo); e Salvador Fojón Polanco coa sesión Cambio climático: causas, consecuencias e solucións (13 de abril).
Con este programa, a Universidade Sénior reafirma o seu compromiso de achegar a formación universitaria ás persoas maiores de 50 anos de Cee, dando continuidade a unha liña de traballo orientada a responder ás súas inquedanzas e necesidades formativas desde a posta en marcha desta iniciativa, en diferentes comarcas e vilas, no ano 2018.
