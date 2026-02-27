Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

China, o coche do futuro e o cerebro: temas que abordará a Universidade Sénior en Cee

Participarán 65 persoas maiores de cincuenta anos

Acto de presentación de la edición del pasado año en Cee.

Acto de presentación de la edición del pasado año en Cee. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

Sesenta e cinco maiores de 50 anos participarán en Cee na segunda edición do Programa de Democratización do Coñecemento da Universidade Sénior da Coruña, que comezará o luns, día 2 de marzo ás 17.00 horas, na casa da cultura.

As sesións desenvolveranse durante os meses de marzo e abril e están inscritos veciños e veciñas de Cee, Camariñas, Carnota, Corcubión, Dumbría, Fisterra e Muxía.

O programa estrutúrase en tres módulos, compostos por sesións teóricas impartidas por profesorado da Universidade da Coruña. As actividades celebraranse dous días á semana, de 17.00 a 19.00 horas, e abordarán unha ampla variedade de temáticas de interese social, cultural, científico e sanitario.

Ao acto de inauguración asistirán a directora, Matilde García Sánchez, a adxunta a dirección da Universidade Sénior da UDC, Susana Iglesias Antelo, e a alcaldesa de Cee, Margarita Lamela Louzán.

Humanidades e Ciencias Sociais

No módulo de Humanidades e Ciencias Sociais abordarán os temas O xigante esperto: China, a gran descoñecida, a cargo do profesor Iván Nieto Cerdeiriña (2 de marzo); Arte de vangarda: manual de instrucións, con Fernando Agrasar Quiroga (3 de marzo); A xustiza penal en España: mitos e realidades, a cargo de Eva Mª Souto García e J. Antonio Ramos Vázquez (9 de marzo).

Terra e Tecnoloxía

E no módulo de Ciencias da Terra e Tecnoloxía o profesor Antonio J. Díaz Longueira impartirá a sesión A revolución dixital na xestión da auga (16 de marzo); Socorro Castro García dirixirá a clase O coche do futuro moverase con hidróxeno? (17 de marzo); e Elvira Santiago Gómez pechará o módulo con Lume. Análise social dos incendios forestais (23 de marzo).

Vida e Saúde

O ciclo completarase co módulo de Ciencias da Vida e da Saúde, da man do profesor Casto Rivadulla Fernández, coa sesión Cerebro: memoria, sono e rock and roll (7 abril); Esther Fernández Fernández coa clase Evolución ou extinción: eu decido (8 de marzo); e Salvador Fojón Polanco coa sesión Cambio climático: causas, consecuencias e solucións (13 de abril).

Con este programa, a Universidade Sénior reafirma o seu compromiso de achegar a formación universitaria ás persoas maiores de 50 anos de Cee, dando continuidade a unha liña de traballo orientada a responder ás súas inquedanzas e necesidades formativas desde a posta en marcha desta iniciativa, en diferentes comarcas e vilas, no ano 2018.

