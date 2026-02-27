“Vamos a disfrutar y vivir la experiencia”: una academia de Bertamiráns se estrena con el baile acrobático en una competición nacional

La escuela E-Motion, con sede en Bertamiráns (Ames), vivirá este domingo 1 de marzo un momento histórico: su estreno en una competición oficial interautonómica de FitKid. Será en el Pabellón de La Marazuela, en Las Rozas (Madrid), donde representará a Galicia como la única academia de esta disciplina existente actualmente en la comunidad.

El equipo de competición, creado este curso, afronta su primera cita fuera de casa —y la primera oficial de su trayectoria— con nervios e ilusión a partes iguales. “Este año vamos a disfrutar, a vivir la experiencia”, subraya su director, Edu López, que insiste en que el objetivo no es el medallero, sino el aprendizaje.

La escuela fue fundada en 2022 y, tras consolidar su actividad en Ames, este curso dio el paso de formar su primer equipo de competición. La propuesta fue trasladada a las familias y la respuesta fue inmediata. “La recepción fue súper buena desde el primer momento”, explica López, acompañado en este proyecto por los profesores Goyo Vera y Natalia Roel.

E-Motion presentará en la competición de Madrid un total de siete coreografías / CEDIDA

A Madrid viajarán 33 deportistas —tres equipos de diferentes edades y cuatro participantes individuales— acompañados por sus familias, hasta completar una expedición de aproximadamente 100 personas

La mayoría se desplazará en un autocar de dos plantas, en un viaje que simboliza el crecimiento del proyecto y la implicación del entorno familiar.

En total, E-Motion presentará siete coreografías que se exhibirán en la franja en la que competirán, entre las 10.00 y las 14.00 horas del domingo, dentro de una jornada que se prolongará hasta la tarde.

Competir sin referentes, pero con ilusión

La cita madrileña reunirá a clubes de comunidades como Madrid, Aragón y Castilla y León, muchos de ellos con décadas de trayectoria. “Vamos a competir con escuelas que tienen 30 años de tradición. Nosotros no teníamos ni el referente”, reconoce el director.

Ese es precisamente uno de los retos del equipo gallego: abrir camino en un territorio donde el FitKid no tiene tradición. “Somos los primeros dentro de nuestra zona”, señala López, que recalca que este año la prioridad es que los niños y niñas disfruten del proceso: “Desde el primer momento les he dicho que vamos a vivir la experiencia”.

Un espectáculo que combina baile, acrobacia y show

El FitKid es una disciplina de danza acrobática que combina baile, acrobacia, técnica gimnástica, música, vestuario, maquillaje y coreografía. “La definición es que es un show, un espectáculo”, resume López.

Las competiciones, explica, son dinámicas y pensadas también para el público, con momentos compartidos en los que incluso las familias participan en coreografías conjuntas al estilo flash mob. “Siempre hay alguien que te llama la atención”, apunta.

En E-Motion pueden iniciarse niños y niñas desde los tres años, aunque para competir la edad mínima es de cinco, sin límite máximo. De hecho, existe una categoría en la que participan también padres y madres.

El FitKid es un tipo de baile acrobático con larga tradición en otras comunidades autónomas / CEDIDA

De Cataluña a Galicia para implantar el FitKid

Edu López, de 45 años, nació en Cataluña en el seno de una familia gallega. Lleva 30 años vinculado a esta disciplina y decidió trasladarse a Galicia con un objetivo claro: implantar el FitKid en la comunidad. “Se me metió en la cabeza llevarlo a Galicia”, explica.

Cuatro años después de la creación de la escuela, el proyecto da ahora su primer salto competitivo fuera de la comunidad.