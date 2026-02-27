8M
Íntegro dá visibilidade a "mulleres que inspiran" na Costa da Morte
O obxectivo é e recoñecer o seu papel na sociedade e promover valores
Con motivo do Día Internacional da Muller, a Asociación Íntegro impulsa a campaña #MulleresQueInspiran, unha iniciativa que busca dar visibilidade «á diversidade de mulleres que forman parte das nosas vidas, recoñecer o seu papel fundamental na sociedade e promover valores como a igualdade de oportunidades, a diversidade e o respecto», afirman.
A través desta acción, Íntegro pretende implicar tanto ao tecido asociativo como á cidadanía nunha mensaxe positiva e transformadora, dando protagonismo ás mulleres que inspiran, acompañan, lideran e constrúen comunidade día a día. A campaña está aberta á participación de toda a cidadanía e tamén ás entidades sociais que desexen sumarse.
Nas redes sociais
Desde o domingo 1 de marzo e ata o sábado 7, a entidade dará a coñecer diariamente nas súas redes sociais a historia dunha muller anónima inspiradora, valente e cunha traxectoria que merece ser contada, contribuíndo así a encher o espazo dixital de referentes femininos reais e próximos.
Para formar parte da campaña, as persoas e entidades interesadas deberán publicar no seu perfil ou nas stories unha imaxe dunha muller —ou mulleres— significativas, seguir a conta de @asociacionintegro e mencionar ou etiquetar á asociación Íntegro na publicación.
Produtos artesanais
Entre os participantes sortearase unha cesta de produtos artesanais elaborados polas persoas usuarias da entidade, que incluirá artigos de Bicos de Amora e Diversiplas.
O prazo para participar permanecerá aberto ata as 23.59 horas do domingo 8 de marzo, e o luns día 9 anunciarase publicamente nas redes sociais de Íntegro a persoa ou entidade gañadora.
Desde a asociación animan á cidadanía e ás organizacións sociais "a implicarse nesta campaña e contribuír a espallar unha mensaxe colectiva de recoñecemento e igualdade, enchendo as redes de historias que inspiran e constrúen unha sociedade máis xusta e inclusiva".