Marta Romero será a nova concelleira do BNG de Brión

Teresa Andrade formalizou esta semana a súa renuncia á acta por motivos persoais

Marta Romero. / Cedida

Redacción

Brión

O Bloque Nacionalista Galego de Brión incorporará nas vindeiras semanas a Marta Romero como nova concelleira do grupo municipal, despois de que Teresa Andrade formalizase esta semana a súa renuncia á acta por motivos persoais.

Desde o BNG de Brión agradecen a Teresa Andrade o traballo desenvolvido nestes anos, tanto no grupo municipal como no Consello Local da organización.

O Bloque destaca tamén a súa “imprescindible achega e xenerosidade en ámbitos como o asociacionismo veciñal e educativo, implicada durante anos e no labor desenvolvido nas ANPA do colexio de Primaria e do instituto de Brión”.

A acta será asumida pola seguinte persoa da lista do BNG, Marta Romero García, veciña da Amañecida, na parroquia da Luaña, que pasará a formar parte do grupo municipal nacionalista canda Xosé Penas e Tito Souto co obxectivo de continuar reforzando o proxecto do Bloque no concello.

Romero é activista vinculada ao movemento feminista, á solidariedade internacional, á protección animal e á defensa dos dereitos da clase traballadora.

Con esta incorporación, o BNG de Brión reafirma así a súa “vontade de seguir traballando para afortalar o proxecto nacionalista no municipio, consolidando unha alternativa centrada na defensa dos servizos públicos, na participación social e na mellora da calidade de vida da veciñanza”.

