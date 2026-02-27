¿Moción de censura en Ames? El reloj comienza a correr tras el rechazo a los presupuestos

Tres días después de que la Corporación de Ames rechazase la propuesta de presupuestos presentada por el Gobierno del PSOE en minoría, los tres grupos de la oposición (PP, BNG y Espazo Común) votaron 'no' a la cuestión de confianza planteada por el alcalde, Blas García, en el pleno ordinario celebrado este jueves y vinculada a la aprobación de las cuentas (que ascienden a 43,3 millones de euros, al incluir las partidas de Augas de Ames y del Plan EDIL).

Así, el tiempo comienza a correr y, a partir de hoy mismo, la oposición dispone de 30 días para presentar la censura y proponer a un nuevo candidato. Si eso no ocurre, los presupuestos quedarán aprobados. "A pelota está no seu tellado. Podemos seguir poñéndolle pedras no camiño a este Goberno, e por tanto aos veciños, ou podemos saír de aquí hoxe cos orzamentos aprobados", señaló el regidor socialista al abrir el debate.

Como ya hicieron el lunes, las portavoces de los grupos de la oposición reprocharon al Ejecutivo socialista "falta de diálogo" y de "talante" y lo acusaron de optar por la "imposición", pese a gobernar en minoría. "A nosa responsabilidade é coa cidadanía, non coa supervivencia do Goberno", aclaró la nacionalista Escarlata Pampín. "Este era o seu obxectivo desde o principio: sacar os orzamentos en solitario", aseguró la popular Oliva Agra. "A confianza constrúese, escoitando, negociando e integrando propostas, non ninguneando á oposición e presentándolle un documento pechado", censuró la concejala de Espazo Común, Luísa Feijoo.

Pero aunque coincidieron en las críticas a los presupuestos y a las "formas" en su negociación, la sesión plenaria de ayer deja claro que no habrá moción de censura. La propia portavoz del PP evidenciaba la posición de su grupo respecto a los "pactos de despacho": "Cremos firmemente que debe gobernar a forza máis votada". Y retaba a Blas García a explicitar si también él "respetará" la decisión mayoritaria de los ciudadanos en las elecciones municipales de 2027. Pero, además, la concejala popular pronosticaba la posición del Bloque ante la eventual negociación de un acuerdo de gobierno: "Saben que o BNG nunca faría alcaldesa a unha candidata do PP".

Agra volvió a justificar su voto en contra de unos presupuestos "malos" con recortes de "ata un 35% nalgo tan fundamental no concello máis novo de Galicia como son os centros educativos". "Alimentan a especulación ao non poñerlle freo aos prezos da vivenda", ejemplificó Pampín, junto con otros reproches, como la falta de ayuda al comercio de Milladoiro "que leva moitos anos agonizando". «Estamos ante un problema que vostedes mesmos crearon", espetó Feijoo.

García lamentó que la oposición "non tivera vontade política" para llegar a un acuerdo y negó el "autoritarismo": "Onde está? se en tres anos sacamos adiante todos os puntos que trouxemos a pleno", al tiempo que achacó la posición del BNG al "resentimento" ante la decisión del PSOE de gobernar en solitario.