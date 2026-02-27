Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contrato da augaAmesCEIP Apóstolo SantiagoCasco históricoTráfico de drogas
instagram

SERVIZOS

Mozos e maiores únense en Vimianzo para loitar contra a soidade non desexada

María José Pose: "Cando as xeracións se escoitan, toda a comunidade gaña"

Encontro de estudantes e residentes na vivenda comunitaria de Vimianzo.

Encontro de estudantes e residentes na vivenda comunitaria de Vimianzo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Concello de Vimianzo está a desenvolver o proxecto interxeracional A vida, o teu carón, enmarcado na iniciativa Conectando corazóns e financiado por Xeal, co obxectivo de crear pontes entre a mocidade e as persoas maiores, poñendo no centro o seu benestar emocional e a loita contra a soidade non desexada.

Esta semana tivo lugar un encontro entre as residentes da vivenda comunitaria municipal e o alumnado do IES Terra de Soneira, coordinados pola educadora social, Belén Fernández, no que participaron arredor de 30 persoas entre mocidade e maiores, compartindo espazos de conversa, dinámicas emocionais e actividades pensadas para fomentar a escoita activa, a empatía e o respecto mutuo. 

Emocións e vivencias

A través destas sesións, a mocidade recibe ferramentas para mellorar a comunicación e a comprensión da realidade das persoas maiores, ao tempo que as residentes da vivenda comunitaria poden expresar as súas lembranzas, emocións e vivencias, sentíndose acompañadas e valoradas. 

Deste xeito, A vida, o teu carón "contribúe a reducir o illamento social, poñer en valor o legado vital e ético das persoas maiores e reforzar o tecido comunitario de Vimianzo", subliña a concelleira de Benestar, María José Pose.

Mirarse aos ollos

"Con encontros como este demostramos que cando xeracións diferentes se miran aos ollos e se escoitan de verdade, toda a comunidade sae gañando, porque ninguén debería enfrontarse á soidade en silencio", engade.

Noticias relacionadas y más

Dende o Concello de Vimianzo agradecen a implicación do IES Terra de Soneira, da vivenda comunitaria e de todas as persoas participantes, así como o apoio de Xeal, "que fai posible este proxecto que conecta corazóns e constrúe unha sociedade máis xusta, cercana e humana".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
  2. La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
  3. Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago
  4. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
  5. Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
  6. El pleno rechaza el cambio de nombre del CEIP Apóstolo Santiago por el de Almáciga pese al aval del Consello Escolar
  7. ¿De qué se quejan los compostelanos? Los principales motivos de las 610 reclamaciones que recibió Raxoi en 2025
  8. Santiago suspende por un año la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos entre las críticas de la oposición

China, o coche do futuro e o cerebro: temas que abordará a Universidade Sénior en Cee

China, o coche do futuro e o cerebro: temas que abordará a Universidade Sénior en Cee

Tercer día de búsqueda del desaparecido en Pontevea: "Esto va para largo"

Tercer día de búsqueda del desaparecido en Pontevea: "Esto va para largo"

Path of Exile: Mirage se prepara para cambiar a fondo el endgame y potenciar el poder sagrado

Path of Exile: Mirage se prepara para cambiar a fondo el endgame y potenciar el poder sagrado

Tercer día de búsqueda del desaparecido en Pontevea

Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

Von der Leyen anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur

El catedrático de la USC Luis Miguel Varela, nuevo presidente de una red de universidades y entidades europeas y asiáticas

El catedrático de la USC Luis Miguel Varela, nuevo presidente de una red de universidades y entidades europeas y asiáticas

Estes son os primeiros grupos confirmados para a Festa dos Botes de Arzúa

Estes son os primeiros grupos confirmados para a Festa dos Botes de Arzúa
Tracking Pixel Contents