SERVIZOS
Mozos e maiores únense en Vimianzo para loitar contra a soidade non desexada
María José Pose: "Cando as xeracións se escoitan, toda a comunidade gaña"
O Concello de Vimianzo está a desenvolver o proxecto interxeracional A vida, o teu carón, enmarcado na iniciativa Conectando corazóns e financiado por Xeal, co obxectivo de crear pontes entre a mocidade e as persoas maiores, poñendo no centro o seu benestar emocional e a loita contra a soidade non desexada.
Esta semana tivo lugar un encontro entre as residentes da vivenda comunitaria municipal e o alumnado do IES Terra de Soneira, coordinados pola educadora social, Belén Fernández, no que participaron arredor de 30 persoas entre mocidade e maiores, compartindo espazos de conversa, dinámicas emocionais e actividades pensadas para fomentar a escoita activa, a empatía e o respecto mutuo.
Emocións e vivencias
A través destas sesións, a mocidade recibe ferramentas para mellorar a comunicación e a comprensión da realidade das persoas maiores, ao tempo que as residentes da vivenda comunitaria poden expresar as súas lembranzas, emocións e vivencias, sentíndose acompañadas e valoradas.
Deste xeito, A vida, o teu carón "contribúe a reducir o illamento social, poñer en valor o legado vital e ético das persoas maiores e reforzar o tecido comunitario de Vimianzo", subliña a concelleira de Benestar, María José Pose.
Mirarse aos ollos
"Con encontros como este demostramos que cando xeracións diferentes se miran aos ollos e se escoitan de verdade, toda a comunidade sae gañando, porque ninguén debería enfrontarse á soidade en silencio", engade.
Dende o Concello de Vimianzo agradecen a implicación do IES Terra de Soneira, da vivenda comunitaria e de todas as persoas participantes, así como o apoio de Xeal, "que fai posible este proxecto que conecta corazóns e constrúe unha sociedade máis xusta, cercana e humana".
