El nuevo puente del río Noa, en O Pino, mejora el tráfico y ‘alivia’ el cauce fluvial
El anterior no podían cruzarlo dos vehículos a la vez y era insuficiente ante los desbordamientos
Redacción
La delegada de la Xunta de A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, visitó el nuevo puente sobre el río Noa, en Domés, construido con el apoyo de la Xunta a través del Plan de Infraestruturas Rurais de 2025.
La actuación consistió en la ejecución de un nuevo drenaje en un camino municipal que presentaba importantes deficiencias. La infraestructura existente tenía capacidad insuficiente en épocas de desbordamientos del cauce fluvial, lo que provocaba inundaciones en los terrenos adyacentes.
Además, su reducido ancho dificultaba el paso de vehículos e impedía el cruce entre ellos, afectando a la seguridad vial y a la funcionalidad de la vía.
La nueva estructura ejecutada es un pórtico de 6 por 3 metros con un ancho de tablero de 7,2 metros y que mejorando de manera significativa la capacidad hidráulica y las condiciones de circulación en este punto de la calzada.
La inversión superó los 120.000 euros. Belén do Campo subrayó que el objetivo de la intervención fue «mejorar las comunicaciones, reforzar la seguridad y dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos del rural».
La delegada territorial de la Xunta destacó la importancia de este tipo de actuaciones para garantizar infraestructuras más seguras frente a condiciones meteorológicas adversas. En 2025 se financiaron en la provincia de A Coruña trece actuaciones a través del Plan de Infraestruturas Rurais, con una inversión total de más de un millón de euros.
