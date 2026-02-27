INSERCIÓN LABORAL
O programa de emprego da Laracha beneficia a un cento de persoas
Presta especial atención aos colectivos vulnerables
A delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada polo alcalde da Laracha, José Manuel López, visitou ao alumnado do Programa Integrado de Emprego (PIE), e puxo de relevo «o papel clave destas ferramentas, que a Xunta impulsa en colaboración cos concellos e entidades sen ánimo de lucro, na integración sociolaboral dos colectivos con máis dificultades de acceso ao mercado de traballo».
O PIE larachés conta cunha achega de 220.000 € e acolle un cento de persoas desempregadas, dúas delas con discapacidade.
Outras 20 son menores de 30 anos; 20 maiores de 52; 27 perceptoras de prestacións, subsidios ou Renta Activa de Inserción (RAI); 11 son mulleres; 10 desempregados de longa duración; e 10 non incluídas nos grupos anteriores.
Itinerarios personalizados
Do Campo resaltou que se lles ofrecen itinerarios personalizados de inserción laboral que combinan accións de orientación, formación, acompañamento e intermediación.
Neste curso completaron a acción relacionada co comedor escolar dende unha perspectiva socioeducativa, e nesta semana comezaron as formacións de xestión loxística e actuacións en primeiros auxilios.
