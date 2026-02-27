El poeta que levantó un museo de pesca

Manuel López es el guía del Museo de Pesca de Fisterra, lugar en el que modera visitas guiadas sobre la vida y tradición marineras con un toque especial, enriqueciendo los encuentros con anécdotas, curiosidades e historias apasionantes que dejan con ganas de más a los turistas. Lecciones que se podrían llamar clases de mar.

«Eu conto o que vivín. O mar é a metáfora da miña vida e este é un traballo que me dá moita satisfacción. Intento nutrir os visitantes de información interesante porque iso é o que lles gusta», explica.

Nacido en 1960, el fisterrano estuvo ligado a la vida costera desde bien pequeño. «Estudei a EXB en Cheste (Valencia) e, cando viña de volta, poñía a roupa de auga, as botas e ía navegar», dice.

Tras toda una vida entre olas, convirtiéndose en un experto en la pesca del longueirón, defiende a viva voz que «o mar é unha marabilla», aún habiendo experimentado en sus carnes su lado más duro: «Cando tiña 25 anos facía apnea para coller navallas», señala.

Su vida dio un vuelco en el año 2006, cuando se puso al frente de la creación del Museo de Pesca de Fisterra. «Ese museo naceu comigo», recuerda. Entre sus paredes se encarga de ofrecer experiencias inolvidables a los turistas, describiéndoles con pelos y señales los escenarios a los que se enfrentaron marineros como él y explicando con pasión aquellos conocimientos que le dio el océano.

«Aquí veñen persoas de todo o mundo e a miña preocupación é que saian contentas. Fago o que podo para que sintan que as visitas son de proveito. Por exemplo, se vén unha familia de Estados Unidos procuro contarlle algunha anécdota relacionada coa súa terra», indica Manuel.

El fisterrano comenta que el año pasado recibieron alrededor de 9.400 persoas, las cuales pudieron escuchar relatos privilegiados, como el de la inmensa importancia de las mujeres para orientar a los marineros que llegaban a tierra años atrás.

«Sopraban o corno cando a néboa era tan densa que non se vía nada. Ían en grupos á costa e axudaban os mariñeiros a situarse. As mulleres foron as primeiras guías que tiveron, as que lles facían de faro», resalta.

La vida de Manuel López también es destacada por su trayectoria como poeta bajo el nombre literario de Alexandre Nerium, una afición que mantuvo desde bien pequeño y en la que, como no podía ser de otra forma, profundiza sobre la complejidad y belleza del mar en sus versos.

Afirma que su amor por la escritura está vinculado al Batallón Literario da Costa da Morte, un grupo poético que se formó en 1996 en una cafetería de Cee y del que llegó a ser presidente. «Estiveron nel artistas de peso da comarca como Rafa Villar, Estevo Creus ou Marilar Aleixandre. Se non tivera existido o Batallón eu nunca houbese publicado libros de poesía. Penso que merece a pena recordar a súa importancia 30 anos despois da súa creación», señala emocionado el escritor.

Aquellos eran otros tiempos: «Era difícil publicar poesía. Unha das formas era gañar un premio e eu tiven a sorte de recibir en 2002 o Johan Carballeira, o que me permitiu publicar o meu primeiro libro, Vogar de Couse», indica.

A pesar de la precariedad, López defiende que siempre gratifica expresarse en el papel: «A poesía é algo que nunca che vai dar cartos, pero é compensado pola paixón», dice.