Ponte Ulla despide a su panadera Mercedes Rendo, germen del Grupo Ulla

El pequeño núcleo de Ponte Ulla, en el municipio de Vedra, despide este viernes a una de sus vecinas más conocidas, Mercedes Rendo González, que durante años estuvo al frente de la panadería y ferretería O Forno da Ulla. Ella fue, junto a su marido, José García Pazos, conocido como Pepe do Forno y ya fallecido, el origen del Grupo Ulla, un conglomerado empresarial ejemplo de la empresa familiar gallega.

A Mercedes la recordaban este viernes en Ponte Ulla como una persona muy trabajadora, siempre entregada a la panadería y la ferretería, detrás del mostrador. Hoy el negocio tiene despacho también en Os Tilos (Teo). Es un negocio muy conocido, fundado en 1880 y que llegó a servir el pan a hospitales de Galicia.

Su marido, José García, natural de la localidad, abrió en la N-525 su primera gasolinera en los años 60, en Puente Ulla, aunque ya antes vendía combustible con un surtidor. Después, siguió dedicado al negocio de los hidrocarburos que darían lugar a la fundación de Ulla Oil en los 90 y germen del Grupo Ulla, hoy en manos de sus hijos e integrado por varias sociedades. Al fente del mismo está Jesús, 'Susete', vinculado a Santiago también por su pasado futbolístico en el club Vista Alegre.

El matrimonio tuvo cinco hijos: Jesús, Mercedes, José, Manuel y Francisco Javier.

Funeral en Ponte Ulla

Mercedes Rendo, natural también de Ponte Ulla, falleció a los 94 años de edad. Será enterrada este viernes por la tarde en el cementerio parroquial de la localidad, después de un funeral en la iglesia local de Santa María Magdalena.