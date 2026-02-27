Rois presenta o seu Cancioneiro popular, un "tesouro" que recolle máis de 3.000 cantigas populares
Esta obra recolle as coplas que se cantaban nas aldeas durante o século pasado coas variantes de cada lugar
O Concello de Rois vén de presentar no auditorio municipal o seu Cancioneiro popular, un proxecto que recolle máis de 3.000 cantigas que se cantaban nas aldeas durante o século pasado e que foi escrito por Clodio González Pérez, que llo dedicou "ás mulleres e homes que fixeron posible esta obra, especialmente ás avoas do alumnado dos dous colexios de Rois”.
O alcalde roisense, Ramón Tojo, asegurou que "trátase dunha obra que representa moito máis que unha publicación. É memoria viva, identidade compartida e patrimonio colectivo que debemos preservar e transmitir", e lembrou que este proxecto "é o eco das voces das nosas avoas e dos nosos avós, das festas, das foliadas, dos labores do campo e das celebracións que marcaron a vida comunitaria en Rois”.
Pola súa parte, o secretario xeral da Lingua, Valentín García, resaltou o traballo do autor e académico correspondente da Real Academia Galega. “Tedes un tesouro. Moi poucos concellos teñen un cancioneiro deste volume”, destacou. “O libro recolle as variantes das coplas en cada aldea. Trátase dun traballo titánico e hai que ser un orfebre para facer isto”, engadiu o representante da Xunta.
No acto estiveron presentes Milagres das Neves Romero Susavila e Xabier Campos Vilar que, xunto con Noa Campos Codesido, formaron parte do equipo editor do Cancioneiro popular, editado por editorial Toxosoutos. Como equipo revisor e corrector do libro tamén participaron no libro Inmaculada Seage e Anayansi Singh, normalizadora lingüística e animadora cultural do Concello de Rois.
Participaron na presentación as agrupacións musicais e vocais de Rois, que interpretaron algunhas das coplas que aparecen no libro. Abriu e pechou o encontro o OCT Chorima, e actuaron as Pandeireteiras de Ermedelo, as Repeniqueiras de Urdilde e as Cantareiras das Amas de Casa de Rois. Ao rematar, todas as persoas presentes compartiron uns petiscos para seguir “conversando, celebrando e facendo comunidade”, como indicou o alcalde.
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- El pleno rechaza el cambio de nombre del CEIP Apóstolo Santiago por el de Almáciga pese al aval del Consello Escolar
- ¿De qué se quejan los compostelanos? Los principales motivos de las 610 reclamaciones que recibió Raxoi en 2025
- Santiago suspende por un año la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos entre las críticas de la oposición