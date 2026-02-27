Teo impulsa una campaña para fomentar el chipeado de mascotas

El Concello de Teo pone en marcha la campaña CHIP = COIDADO, una iniciativa destinada a promover la identificación obligatoria de perros, gatos y hurones mediante microchip. La acción, inspirada en el espíritu comunitario de campañas como Buenos Vecinos, busca reforzar la convivencia responsable y reducir el número de animales perdidos en el municipio.

La implantación del microchip es un procedimiento rápido, indoloro y fundamental para garantizar que una mascota extraviada pueda regresar a su hogar. El objetivo de la campaña es fomentar el bienestar de los animales de compañía y facilitar que, cuando cualquier ciudadano encuentre una mascota en la vía pública, pueda ser identificada y entregada a su dueño, ya que a través del Registro Gallego de Identificación de Animales de Compañía los servicios veterinarios pueden contactar de inmediato con la persona propietaria.

Noticias relacionadas

La campaña estará visible en redes sociales y en distintos puntos del municipio mediante cartelería informativa. De este modo, el Ayuntamiento de Teo hace un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla con la normativa y contribuya a un municipio más seguro, responsable y respetuoso con los animales, reduciendo así el número de animales extraviados de forma involuntaria.