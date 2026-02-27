Tercer día de búsqueda del desaparecido en Pontevea: "Esto va para largo"

Bajo una tenue llovizna, un grupo de agentes de la Guardia Civil conversa sobre el puente medieval de Pontevea (Teo), donde se centralizan las labores de búsqueda del vecino de 52 años que permanece desaparecido desde el miércoles. Muy cerca de ellos, agentes de la Policía Local de Teo y efectivos de Emerxencias observan el río Ulla, que tras las intensas lluvias de las últimas semanas baja cargado de agua: "É un río perigoso, ten moitas correntes".

En el lugar se encuentran también los buzos del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil). De momento valoran si es prudente sumergirse, porque el caudal del río también puede ser peligroso para ellos. La turbidez del agua complica las labores de búsqueda, como ha venido sucediendo desde el miércoles, cuando se puso en marcha el dispositivo, que se desarrolla en ambos márgenes del Ulla a lo largo de varios kilómetros, entre el puente medieval y el puente del Xirimbao.

Dejó el coche con las puertas abiertas y las llaves puestas

Fue la hija del desaparecido la que dio el aviso el propio miércoles por la mañana, después de que el hombre no se presentara en su puesto de trabajo, una fábrica de aluminio. Poco después, la familia encontraba su coche aparcado, con las puertas abiertas y las llaves puestas junto al puente medieval de Pontevea, muy cerca del domicilio familiar.

Desde entonces, la Guardia Civil, con patrullas en tierra, buzos y drones de Axega (Axencia Galega de Emerxencias) lo ha estado buscando, apoyados por agentes de la Policía Local de A Estrada y Teo y por efectivos de Emerxencias de ambos concellos, pues el puente separa precisamente ambos municipios y las provincias de A Coruña y Pontevedra.

"Esto va para largo", augura un vecino de la zona, que conoce bien el río y que recuerda lo ocurrido hace dos años, cuando un octogenario de la zona dejó su ropa muy cerca del río antes de desaparecer. Ocurrió en diciembre de 2023, pero su cuerpo no apareció hasta tres meses más tarde.