El BNG denuncia un vertedero de ruedas, cables y chapas ante un local municipal de Santa Comba

El portavoz del BNG de Santa Comba, Juan David Sixto, instó al Concello a retirar los residuos sólidos acumulados al lado de las naves en las que se imparten clases de música y entrena el equipo local de taekwondo.

El edil responsabiliza al Gobierno local de haber originado allí «una escombrera de dimensiones considerables con residuos sólidos acumulados en los últimos tiempos».

En las imágenes aportadas por el Bloque se observan grandes cantidades de estructuras metálicas y de madera, neumáticos, cables y sacos de gran tamaño con diversos residuos.

«Lo que ya es el colmo es que sea el propio Ayuntamiento el que genere esa basura y la deposite justo al lado de unas instalaciones municipales públicas, que cada día visitan docenas de chicos y chicas y sus familias», denuncia Sixto.

Hace dos semanas, el Bloque denunció también el «penoso estado» de la citada nave.

«Exigimos una intervención urgente por el peligro que supone para los usuarios, pues llueve dentro del espacio que utiliza la Asociación de Taekwondo, incluso cerca de las instalaciones eléctricas», señala el responsable del BNG, que denuncia «la irresponsabilidad» del Gobierno al respecto.

El alcalde, Alberto Romar, no quiso responder de momento a esta crítica, indicando que lo hará este lunes.