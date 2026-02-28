La brigada de Obras de Ames bachea las carreteras dañadas por el tren de borrascas

El Concello de Ames, a través de la concejalía de Obras y Servicios Básicos, puso en marcha esta semana una serie de obras de mantenimiento en vías municipales tras el tren de borrascas que azotó a Galicia en los últimos meses.

En los últimos días ya se llevaron a cabo tareas de conservación en lugares del rural como Biduído (Paramuíño) y Bugallido, y en la carretera principal de O Mercuto-Ameixenda, que pasa por Quintáns, Cortegada, O Lombao y Capeáns y que llega hasta la avenida de José Luis Azcárraga, en la localidad de Bertamiráns.

Igualmente, se acometieron mejoras en el firme de la carretera donde se encuentra la farmacia de Bugallido, desde la rotonda de A Bola y en buena parte de la calle Alcalde Lorenzo, en Bertamiráns.

Además, cuando el tiempo lo permita, se realizarán la obra de aglomeración del aparcamiento del Supercor (Milladoiro); el arreglo de la entrada del aparcamiento que se encuentra detrás de la oficina de la Policía Local, en Bertamiráns; y el mantenimiento en el puente de A Condomiña, así como en otras zonas.

«Se trata de actuaciones necesarias para la seguridad de los usuarios de vehículos y que ya fueron ejecutadas por los trabajadores de la brigada municipal de Obras», destacan desde el Ejecutivo local.

Acondicionamiento de las aceras en la avenida da Maía

Por otra parte, cabe destacar que el Ayuntamiento de Ames aprobó hace unas semanas la relación de obras con cargo al POS+ 2026. A través de las aportaciones provinciales de 2025 y 2026 se van a ejecutar seis actuaciones: cuatro de pavimentación de viarios, la mejora y acondicionamiento del parque de la calle Pardiñeiros, en Milladoiro (299.908 euros) y el acondicionamiento de las aceras en la avenida da Maía, en Bertamiráns (224.016 euros).

Mejoras en Agro do Muíño

Cuatro de estas seis actuaciones son proyectos de mantenimiento y pavimentación en diversos viarios del municipio. De este modo, con cargo a la aportación provincial de 2025 se sufragarán las pavimentaciones del viario de Agro do Muíño (229.991 euros) y los viarios de acceso a Leboráns (43.128 euros), mientras que a través de la aportación provincial de 2026 se pavimentarán el viario de Guimaráns (165.112 euros) y el de Quintáns-Cortegada (186.386 euros).