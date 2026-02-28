Detenido un vecino de Muxía acusado de robar en máquinas expendedoras de Cee
Al ser sorprendido por los agentes, se dio a la fuga y fue localizado en un galpón
Europa Press
La Guardia Civil de Corcubión ha detenido a un varón, vecino de Muxía, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en máquinas expendedoras de Cee.
La actuación se inició tras un aviso a las 08.00 horas del pasado 26 de febrero, informando de que una persona se encontraba forzando las máquinas expendedoras de un establecimiento de venta automática.
Al lugar se desplazaron patrullas de servicio, cuyos agentes observaron a un individuo que abandonaba el local con el rostro cubierto y portando un cajetín de caudales. El sospechoso emprendió una huida a pie, desprendiéndose del dinero sustraído durante la fuga.
Tras un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones, finalmente el presunto autor fue localizado oculto en el interior de un galpón situado en una finca próxima a la zona de los hechos.
Como resultado de la intervención, se han recuperado 114 euros en moneda fraccionada. Por su parte, el titular del establecimiento ha valorado los daños materiales ocasionados en la maquinaria en aproximadamente 6.000 euros.
El detenido (que tenía dos señalamientos judiciales en vigor de búsqueda, detención y personación) junto con las diligencias instruidas y los efectos recuperados, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Corcubión, en funciones de guardia.
