Un incendio calcina por completo una cerería en Negreira

Los servicios de emergencias extinguieron en la mañana de este sábado un incendio que calcinó por completo una cerería en Negreira. No hay personas afectadas en el suceso.

Según ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular alertó sobre las 04.30 horas de la madrugada de que ardía una fábrica de velas en el lugar de Espesedo, en Bugallido, en el municipio de Negreira.

A continuación, el 112 Galicia puso en marcha un dispositivo de intervención en el que participan los Bombeiros de Santa Comba, de Cee, el GES de Brión, el servicio provincial de incendios y la Guardia Civil.

Estado en el que quedó la fábrica tras el incendio. / GES de Brión

También, por precaución, se informó al personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como, al Servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, al personal del Ayuntamiento, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Los bomberos trabajaron durante horas para evitar la propagación de las llamas, que solo afectan a la fábrica, y realizaron tareas de enfriamiento. Hasta el lugar se desplazó de madrugada el alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, quien corroboró que los daños son cuantiosos por cuanto ardió la totalidad de la edificación.

Noticias relacionadas

(INFORMACIÓN EN PROCESO DE AMPLIACIÓN)