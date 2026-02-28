Localizan el cadáver del vecino de Teo desaparecido en Pontevea

La Guardia Civil ha confirmado hace escasos minutos el hallazgo del cadáver del vecino de Teo desaparecido el pasado miércoles en Pontevea.

El hombre, de 52 años, estaba siendo buscando en el entorno del puente medieval de Pontevea, muy próximo a su domicilio, ya que fue en ese lugar donde apareció su coche aparcado, con las puertas abiertas y las llaves puestas.

Finalmente, y según fuentes de la Benemérita, el cuerpo fue localizado a unos 200 metros del lugar donde quedó aparcado el vehículo.

Un amigo que participaba en la búsqueda del hombre distinguió un bulto en el agua y, tras dar aviso a los buzos del GEAS de la Guardia Civil, estos procedieron al rescate del cadáver.

Fue la hija del desaparecido la que dio aviso el propio miércoles por la mañana, después de que el hombre no se presentara en su puesto de trabajo, una fábrica de aluminio.

La Guardia Civil desplegó entonces un amplio operativo de búsqueda, con patrullas de Seguridad Ciudadana en tierra, buzos del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil) y drones del equipo Pegaso, apoyados por agentes de la Policía Local de A Estrada y de Teo y por efectivos de Emerxencias de ambos concellos, pues el puente separa precisamente los dos municipios y las provincias de A Coruña y Pontevedra.

El caudal del río y la turbidez del agua complicaron las labores de búsqueda, que se desarrollaron en ambos márgenes del Ulla a lo largo de varios kilómetros, entre el puente medieval y el puente colgante de O Xirimbao