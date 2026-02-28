La parroquia de Oroso tendrá nuevo local social tras diez años de espera

El Concello de Oroso ha sacado a licitación la construcción del nuevo local social de la parroquia de Oroso, un proyecto largamente esperado que llevaba más de diez años pendiente y que inicia ahora su camino para convertirse en realidad.

El nuevo edificio se ubicará en el lugar de A Penela, en una parcela municipal de más de 16.000 metros cuadrados. La actuación permitirá dotar a la parroquia de un nuevo espacio sociocultural, completando el complejo donde ya se encuentran el campo de fútbol y el campo de la fiesta, que pasará a consolidarse como el principal centro de actividades asociativas y vecinales.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de una sola planta, con una superficie construida de cerca de 200 metros cuadrados, a los que se sumará un porche cubierto de más de 80 metros cuadrados. El interior dispondrá de una sala polivalente de casi 100 metros cuadrados, despacho, almacén y aseos adaptados, garantizando accesibilidad y funcionalidad para todo tipo de usos.

Se trata de un espacio pensado para acoger reuniones, actividades culturales, formativas y sociales, reforzando así la vida asociativa y el dinamismo de la parroquia. La actuación, según señalan desde el Concello, se integrará en el entorno rural, respetando el paisaje y la tipología tradicional de la zona.

Ofertas hasta el 18 de marzo

El presupuesto base de licitación asciende a 348.714,40 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución previsto es de 12 meses. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 18 de marzo.

El alcalde de Oroso, Álex Doval, destacó que esta actuación responde a una demanda histórica de la parroquia y reafirma el compromiso del Gobierno municipal con la mejora de las infraestructuras públicas y la igualdad de servicios entre el núcleo urbano y el rural.

La parroquia de Oroso, la más extensa y poblada del municipio tras Sigüeiro, era hasta ahora la única que no contaba con un local social en condiciones, una situación que, subrayan desde el Ejecutivo local, quedará corregida con este proyecto.