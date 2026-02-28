Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vedra recibirá case 500.000 euros da Xunta en tres anos para financiar o SAF

A conselleira de Política Social, Fabiola García, visitou a Remedios Pereiras, de 102 anos, usuaria do Servizo de Axuda no Fogar

Carlos Martínez, Fabiola García e Remedios Pereiras.

Carlos Martínez, Fabiola García e Remedios Pereiras. / Cedida

Redacción

Vedra

A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitou este sábado en Vedra a Remedios Pereiras, de 102 anos e usuaria do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), para avaliar o impacto que ten o acordo asinado entre a Xunta e a Fegamp que permitirá que os concellos poidan mellorar este servizo, que é de competencia municipal.

Acompañada polo alcalde, Carlos Martínez, García cualificou de «histórico» este acordo, xa que suporá un aumento do 50% da achega do Goberno galego ao SAF, polo que inxectará 150 M€ máis nos municipios nesta lexislatura.

No caso do concello de Vedra este acordo terá un impacto claramente positivo, posto que o incremento do financiamento da Xunta durante os tres anos de vixencia do acordo ascenderá a 486.000 euros.

Fabiola García criticou o feito de que «mentres a Xunta avanza en dereitos sociais, o Executivo de Pedro Sánchez segue sen cumprir a Lei e sen aportar o 50% do custo da dependencia, polo que a débeda con Galicia ascende 2.900 M€».

Ademais, denunciou que o Goberno central «queira paralizar o plan de choque posto en marcha hai un ano pola Xunta e que tan bos resultados está dar, con máis de 86.000 expedientes de dependencia e de discapacidade resoltos de maneira favorable».

García sinalou que a decisión do Tribunal Constitucional de levantar a paralización deste plan «é un duro golpe para o Goberno central, que coa súa actuación provocou que uns 3.000 dependentes visen paralizada a homologación automática da súa dependencia».

