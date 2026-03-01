La Festa do Queixo de Arzúa cierra una edición multitudinaria con 40.000 asistentes y récord de participación
La edición más concurrida de su historia agota productos, completa 500 plazas en catas y consolida la localidad como referente gastronómico y cultural
La música de Budiño será hoy el colofón perfecto a una de las ediciones más multitudinarias de la Festa do Queixo de Arzúa. Durante el fin de semana pasaron por la localidad en torno a 40.000 personas. El certamen se consolida, así, como una de las citas gastronómicas y culturales más importantes de Galicia.
Uno de los datos más destacados de esta edición, marcada también por el buen tiempo, fue el récord de solicitudes de participación por parte de las queixerías y de los puestos exteriores, confirmando el excelente momento que vive el sector. La alta demanda obligó incluso a ampliar espacios para poder dar cabida al mayor número posible de expositores.
La respuesta del público también se tradujo en un importante impacto en las ventas: muchas queixerías agotaron su producto antes de finalizar el fin de semana. Según señaló la organización, tanto productores como vendedores de la zona gourmet trasladaron su satisfacción por los resultados alcanzados.
Triunfaron, además, las catas comentadas y los showcookings, completando las 500 plazas disponibles entre los dos días en tiempo récord y dejando incluso lista de espera. Estas actividades volvieron a demostrar el creciente interés del público por conocer en profundidad el producto estrella de Arzúa y sus múltiples posibilidades gastronómicas. Los conciertos programados durante el fin de semana también contaron con una gran afluencia de público.
Carril: «Estamos nun momento extraordinario»
El alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, destacó que «esta edición confirma que a Festa do Queixo está nun momento extraordinario. O récord de participación de queixerías e a resposta masiva do público demostran que Arzúa é referente no sector e que o noso queixo é un embaixador de primeiro nivel». Carril agradeció expresamente la «implicación» de los patrocinadores del certamen: la Deputación da Coruña, Toldos GómezQueixería BarralEstrella GaliciaBico de Xeado y la DOP Arzúa-Ulloa.
Por su parte, el concejal de Xuventude, Dani Moscoso, puso en valor el «ambiente» en toda la localidad y «o enorme éxito da programación infantil e das actividades exteriores, que estiveron cheas durante toda a fin de semana. A resposta das familias foi extraordinaria e demostra que a Festa do Queixo é un evento pensado para todas as idades, onde a rapazada tamén é protagonista».
