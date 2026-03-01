Mazaricos reparte máis de mil racións do seu produto estrela: o bolo do pote
Servíronse ao prezo de tres euros en pratos conmemorativos de cerámica de Buño
O Campo da Feira da Picota (Mazaricos) acolleu este domingo a xornada central da 27ª Festa do Bolo do Pote, na que os asistentes puideron asistir a unha demostración en directo do proceso de elaboración deste produto e, por suposto, degustalo.
A festa comezou ás 13.00 horas co pasarrúas e a actuación da charanga Alambique. A continuación, o protagonista foi o tradicional bolo do pote, que se podía degustar en racións ao prezo de tres euros, con agasallo do prato conmemorativo, de cerámica de Buño.
Asimesmo, cinco establecementos hostaleiros da zona (Asador Manduca, Restaurante Efe-Eme, Casa Jurjo, Bar A de Paris e Casa Pego) ofreceron menús que, ao prezo de trinta euros, incluían, ademais dos bolos do pote, cocido, postre, viño e café.
Igualmente, tres establecementos colaboradores desta festa (Taberna Casa Senra, Café-Bar Alborada e Pizzería Pinocchio) serviron o bolo do pote en forma de tapas e racións coas consumicións.
Entre as autoridades asistentes á degustación popular que tivo lugar nunha carpa estaban o alcalde, Juan José Blanco; o tenente de alcalde, Jorge Villar; e a deputada provincial de Igualdade, Sol Agra.
O rexedor mazaricán destacou o «enorme éxito» desta edición, ao que contribuíu o bo tempo.
«Superouse o número de racións do ano pasado, con máis dun milleiro, e nos establecementos de hostalería rexistrouse un cheo total; todos completaron a capacidade dos seus locais coas reservas que se fixeran previamente», explicou Juan José Blanco.
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Un hotel en la antigua muralla de Santiago: la apuesta de un empresario gallego con negocios en Brasil
- Localizan el cadáver del vecino de Teo desaparecido en Pontevea
- Cierra un emblema de Vedra: La Taberna do Mosqueiro echa la persiana tras 70 años de historia
- Parece Italia pero está en Galicia: así es el asombroso pueblo marinero que no tiene nada que envidiar al Cinque Terre
- Una nueva pelea multitudinaria en un pub del Ensanche de Santiago deja un herido con múltiples traumatismos
- Crónica social compostelana | Comida de extrabajadores de la desaparecida empresa Daviña