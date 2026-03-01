Oportunidad inmobiliaria cerca de Santiago: 4 pisos para estrenar desde 150.000 euros

Con la mayor parte de los pisos de Santiago de Compostela por encima de los 250.000 euros, a muchos solo les queda la opción de alquilar. Sin embargo, con el precio de los pisos de alquiler totalmente desbocado, convertirse en inquilino se convierte en una solución solo a medias.

Si se busca un poco en el mercado inmobiliario y se acepta distanciarse únicamente 20 minutos de la capital, adquirir una vivienda resulta mucho más asequible. El portal Idealista incluye, por ejemplo, cuatro promociones de obra nueva muy cerca de Santiago de Compostela, concretamente en las zonas de Brión y Bertamiráns (Ames).

Ambos son pueblos a los que se puede acceder fácilmente desde la ciudad con un rápido viaje en coche. Brión, más pequeño, ofrece a sus residentes el encanto del rural y la tranquilidad de un municipio de pocos habitantes, mientras que Ames es más grande y está más integrado en el área metropolitana de Santiago.

Ático en la calle do Pedregal de Bertamiráns

Precisamente en este último municipio es donde se encuentra uno de los pisos a estrenar más económicos cerca de Santiago. Se trata de un ático de 58 metros cuadrados con plaza de garaje incluida por 149.000 euros, que forma parte de una promoción nueva con 56 viviendas de uno, dos y hasta tres dormitorios en el número 5 de la calle do Pedregal de Bertamiráns.

Las que cuentan con tres estancias para el descanso son las que incorporan también una terraza, aunque el precio, en estos casos, sobrepasa los 200.000 euros. La vivienda más cara se encuentra en una primera planta exterior de 110 metros cuadrados, que se vende por 259.000 euros.

La construcción del edificio comenzó en enero de este año y la entrega de llaves se realizará en el cuarto trimestre de 2028. Según indica el portal, los pisos también cuentan con aislamiento, suelo radiante, armarios empotrados y paneles fotovoltaicos para una mejor gestión energética.

Piso con cocina abierta en la calle Agriña (Bertamiráns)

De nuevo en Bertamiráns, aunque esta vez en el número 20 de la calle Agriña, hay otra oportunidad para comprar un piso de obra nueva cerca de Santiago, que se entregará en enero de 2028. El precio más asequible, en este caso, es de 165.000 euros por un ático exterior de 52 metros cuadrados, con plaza de garaje incluida en el coste.

El tipo de vivienda más cara de las 20 que integran el edificio es de 113 metros cuadrados. Ubicada en una primera planta exterior, consta de tres dormitorios y está en el mercado por un precio de 272.000 euros.

La oferta inmobiliaria de la promoción destaca características como la cocina abierta de las casas, el suelo radiante y las ventanas con aislamiento térmico y acústico. Además, las viviendas incorporan pavimentos porcelánicos y disponen de un trastero en el propio edificio.

Vivienda con gimnasio y sauna en la calle Tarrío de Brión

El proyecto del Edificio Nova Brión, que estará listo en el tercer trimestre de 2027, ofrece un total de 27 pisos en los que destacan las zonas comunes. En concreto, un gimnasio y una sauna que estará a disposición de los vecinos, que contarán también con trastero y plaza de garaje.

Esta última está, como en los casos anteriores, incluida en el precio final de los inmuebles. En este sentido, el piso de obra nueva más barato en venta es el primero, una vivienda exterior de 51 metros cuadrados y un dormitorio que se oferta por 167.707 euros.

Vivienda en régimen de cooperativa en Avenida de Peregrina (Bertamiráns)

El número 16 de la Avenida de Peregrina incluye 24 viviendas edificadas en régimen de cooperativa. Los inmuebles tienen de uno a tres dormitorios, ubicados en una zona tranquila con muchos servicios cercanos.

Siempre según el portal de Idealista, el edificio cuenta con ascensor, garajes y trasteros y, el más asequible, con una terraza. Esta vivienda a estrenar a 10 minutos de Santiago dispone de un dormitorio y 63 metros cuadrados, y cuenta con un precio de 173.058 euros sin IVA.