Piden cinco años y medio de prisión para el hombre que agredió con un rastrillo a dos personas en Boiro en 2020

La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha señalado para el próximo miércoles, día 4, el juicio contra un acusado de agredir con un rastrillo a dos personas en la localidad de Boiro.

Según el escrito fiscal, los hechos sucedieron en la tarde del 28 de junio de 2020, cuando el procesado se hallaba en las inmediaciones del Instituto Espiñeira de Boiro. Tras un altercado previo, continúa el Ministerio Público, el acusado agredió con un rastrillo en la cara a una de las víctimas, causándole heridas cerca del ojo izquierdo, así como en el codo.

Del mismo modo, golpeó con el rastrillo a otro perjudicado, a quien causó heridas leves en una mano. Fiscalía considera al hombre autor de un delito de lesiones y de otro delito de lesiones en grado de tentativa, por lo que pide para él, en conjunto, cinco años y medio de prisión, así como que indemnice a las víctimas con 6.000 y 2.800 euros, respectivamente.