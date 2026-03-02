Licitan 33 nuevas viviendas públicas teenses que se unen a otras 26 ya previstas

La Xunta de Galicia construirá una segunda batería de viviendas de promoción pública en el Concello de Teo, en una parcela de 3.526 metros cuadrados de superficie cedida para tal fin por el gobierno local en A Ramallosa. El número de residencias que se van a construir se determinará en el proyecto, pero se estima que podrían ser 33.

Y fue el Consello da Xunta que tuvo lugar este lunes el que autorizó la licitación del contrato. Las viviendas incluirán el empleo de técnicas industrializadas, y el pliego de bases establece que no se tendrán en cuenta las propuestas que no alcancen una puntuación mínima en esta materia.

Con este fin, la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia licitará el contrato una vez autorizado por el Consello da Xunta, una licitación que se realizará por el procedimiento de proyecto y obra, por lo que el contrato incluirá la redacción del proyecto, la ejecución de la propia construcción y la dirección de esta. El importe del proyecto que se anuncia se ha fijado en un total de 8.778.075 euros.

Tres meses para redactar

La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para la redacción del proyecto básico y de dos más para el de ejecución, y se prevé la finalización de las obras en el transcurso del próximo año 2028.

La Xunta también trabaja en la construcción de otras 26 viviendas de promoción pública en Teo, en concreto en la rúa Cernadelas, de la urbanización As Galanas, cedida por la propia Administración local a la autonómica. Precisamente, el Ejecutivo gallego quiere alcanzar, antes de que termine 2028, las 8.000 unidades residenciales en Galicia.