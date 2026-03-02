La escuela de baile acrobático de Bertamiráns arrasa en su primer campeonato en Madrid

"Ha sido una emocionante sorpresa", asegura un radiante Edu López sobre el enorme éxito alcanzado por la escuela que dirige, E-motion, de Bertamiráns, en su primer campeonato interautonómico de FitKid, celebrado el domingo en Las Rozas (Madrid).

Y es que el centro, el único de esta espectacular disciplina baile acrobático que existe en Galicia, no pudo tener un mejor debut: todas las coreografías presentadas al campeonato lograron subir al pódium.

En el campeonato participaron 33 alumnas y alumnos de E-motion / CEDIDA

Los 33 niños y niñas que componen el equipo de competición de E-motion, acompañados por Edu López y por los profesores Goyo Vera y Natalia Roel, superaron todas las expectativas creadas.

En el apartado individual, las deportistas de E-motion brillaron en sus respectivas categorías: Irati Pérez fue primera clasificada en FitKid Baby, mientras que Noa Lema quedó en segunda posición. En FitKid Promo Kid 1, Maré Carballedo fue primera clasificada y Águeda Abaña, segunda.

El éxito también se trasladó a las competiciones grupales: el equipo Baby fue primero en modalidad FitKid, el equipo Kid también se impuso en modalidad FitKid Promoción y el equipo Júnior ganó en modalidad FitKid Promoción.

La escuela de Bertamiráns hizo podiums con todas sus coreografías / CEDIDA

Reconocimiento a un hito en Galicia

Pero, además de los magníficos resultados alcanzados, la expedición gallega tuvo un especial protagonismo en el campeonato. La organización de Fit Kid España hizo entrega de una placa de reconocimiento al director de la escuela, Edu López, por ser E-motion la primera escuela oficial de FitKid en Galicia, un hito que marca un antes y un después en la implantación de esta disciplina en la comunidad.

La próxima competición de E-motion será el Campeonato de España, que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo en Blanes (Girona) / CEDIDA

"Conseguir estos resultados ha sido un auténtico chute de motivación de cara a nuestra participación en el Campeonato de España", señala el director del centro, que destaca también lo positivo de la experiencia a nivel personal: "La participación de las familias en toda la preparación previa —maquillajes, peinados, organización— ha sido increíble, al igual que el ánimo constante desde las gradas. Sin duda, la mejor afición es la gallega”.