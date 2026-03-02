SUCESO
Muere un niño de dos años en Carballo al atragantarse con una gominola
El funeral se celebrará este lunes en la iglesia parroquial de Bértoa
J. M. Ramos / E. P.
Un niño de dos años falleció este fin de semana en Carballo tras sufrir un atragantamiento al ingerir una gominola durante una celebración familiar.
Los hechos sucedieron el sábado. A las 20.25 horas el 112 Galicia recibió una alerta a través de Urxencias Sanitarias 061, que movilizó hasta el lugar a profesionales médicos que, pese a sus esfuerzos, nada pudieron hacer por salvar la vida del pequeño, a pesar de que lograron retirarle la gominola que había ingerido, según informa Europa Press.
Hasta el lugar también fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
El pequeño está siendo velado en un tanatorio de Carballo y a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, posterior entierro, en el cementerio parroquial de Bértoa.
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- Cierra un emblema de Vedra: La Taberna do Mosqueiro echa la persiana tras 70 años de historia
- Oportunidad inmobiliaria cerca de Santiago: 4 pisos para estrenar desde 150.000 euros
- Crónica social compostelana | Comida de extrabajadores de la desaparecida empresa Daviña
- La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
- Aviso a los gallegos que viajen en Semana Santa: cuidado con los timos en Booking
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Sin carné, borracho y con una orden de detención: el historial de un conductor que se salió de la vía en Zas