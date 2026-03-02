El Concello de Boqueixón amplía la senda del Ulla con nuevos accesos y señalización turística para senderistas

El Concello de Boqueixón acaba de licitar por 60.574 euros el proyecto de mejora y ampliación de la senda de los pescadores y viticultores del Ulla. Se trata de una senda existente a la orilla del río que discurre por caminos que eran utilizados tradicionalmente por los pescadores de la zona. Ahora, con el asentamiento en la comarca de nuevos viticultores, el Concello apuesta por aprovechar los nuevos caminos abiertos por ellos en la explotación de los viñedos para acometer esta ampliación, favoreciendo la creación de nuevos accesos a la ruta.

Además, se instalará una extensa señalización para guiar a los senderistas, tanto a lo largo de la ruta como en los puntos más turísticos del entorno. Así, está previsto instalar 10 señales informativas en los dos extremos de la ruta, en el mirador de Neira Vilas, en la entrada y salida del lugar de Donas y en los locales de hostelería del entorno. Otras 33 señales a instalar serán de tipo direccional, para guiar a los senderistas en los cruces y hacia los puntos de interés. Asimismo, se repondrán las mesas informativas.

Aparcabicis incluidos

Los trabajos también incluyen la colocación de aparcabicis en los entornos de los establecimientos hosteleros de la zona y la construcción de una escalera que facilite el acceso a la Fervenza de Codeso, a la que actualmente se accede por una pendiente en la que es necesario utilizar unas cuerdas atadas a los árboles a modo de pasamanos. La actuación se completará con la roza y limpieza del terreno y con la instalación de un banco en el Mirador Neira Vilas. Las empresas interesadas tienen hasta el 8 de marzo para presentar sus ofertas.