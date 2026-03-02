EDUCACIÓN
O IES Maximino Romero de Baio, un referente educativo para profesores da Bretaña
Visitaron o centro para compartir experiencias e fortalecer a cooperación internacional
O IES Maximino Romero, de Baio (Zas) recibiu a visita dun grupo de inspectores e profesores de Matemáticas da Bretaña francesa, nunha xornada de intercambio e colaboración educativa.
No encontro participaron tamén o inspector do centro, Juan Antonio Granados Loureda; a xefa de departamento de Matemáticas, Luchy Mouzo; e a asesora de Idiomas da Consellería de Educación, Berta Gómez López.
Boas prácticas educativas
"Esta visita realizouse con motivo dos bos resultados acadados polo noso alumnado nas probas de avaliación de diagnóstico, que sitúan o centro como un referente en boas prácticas educativas", subliñan dende a dirección do IES zaense.
A xornada comezou cunha presentación institucional a cargo da directora, Ana Facal, quen deu a coñecer as principais liñas de actuación, os proxectos educativos e as señas de identidade do noso instituto.
Ensino inclusivo
Posteriormente, a profesora de Matemáticas, Raquel Bouza, e a de Pedagoxía Terapéutica, Marta Nantón, explicaron o funcionamento da aula de Matemáticas en 2º da ESO, detallando a organización do grupo, a metodoloxía empregada e as medidas de atención á diversidade que se desenvolven para garantir un ensino inclusivo e de calidade.
"A visita constituíu unha excelente oportunidade para compartir experiencias e fortalecer a cooperación internacional; e deste xeito, confírmase a calidade educativa do noso instituto e o compromiso de toda a comunidade escolar cun ensino rigoroso, inclusivo e orientado á mellora continua", conclúen dende a dirección do IES Maximino Romero.
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- Cierra un emblema de Vedra: La Taberna do Mosqueiro echa la persiana tras 70 años de historia
- Oportunidad inmobiliaria cerca de Santiago: 4 pisos para estrenar desde 150.000 euros
- Crónica social compostelana | Comida de extrabajadores de la desaparecida empresa Daviña
- La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
- Aviso a los gallegos que viajen en Semana Santa: cuidado con los timos en Booking
- El juez Taín asegura que Alfonso Basterra ha solicitado el tercer grado y negocia su participación en una serie sobre el caso Asunta
- Sin carné, borracho y con una orden de detención: el historial de un conductor que se salió de la vía en Zas